شكرا لقرائتكم خبر عن «رتال» توقع اتفاقيتين مع «روشن» لتطوير 644 وحدة سكنية بـ792 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة رتال للتطوير العمراني اتفاقيتين لشراء وتطوير أراض سكنية مع مجموعة روشن التابعة لصندوق الاستثمارات العامة وذلك بهدف تطوير وحدات سكنية وأعمال البنية التحتية فى حي سدرة السكني بمدينة الرياض.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بنحو 792.020 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 36 شهرا لتطوير 644 وحدة سكنية.
وأفادت بأن من المتوقع أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائج الشركة خلال مدة تنفيذ تطوير المشروع للسنوات 2025م – 2026م -2027م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بنحو 792.020 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 36 شهرا لتطوير 644 وحدة سكنية.
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