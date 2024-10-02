بـ 17 مليار جنيه أرباح.. البورصة المصرية تغلق على ارتفاع

وسط توترات الشرق الأوسط.. الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض

شكرا لقرائتكم خبر عن «رتال» توقع اتفاقيتين مع «روشن» لتطوير 644 وحدة سكنية بـ792 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.