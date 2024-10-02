الاقتصاد

«رتال» توقع اتفاقيتين مع «روشن» لتطوير 644 وحدة سكنية بـ792 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة رتال للتطوير العمراني اتفاقيتين لشراء وتطوير أراض سكنية مع مجموعة روشن التابعة لصندوق الاستثمارات العامة وذلك بهدف تطوير وحدات سكنية وأعمال البنية التحتية فى حي سدرة السكني بمدينة الرياض.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة العقد تقدر بنحو 792.020 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 36 شهرا لتطوير 644 وحدة سكنية.

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وأفادت بأن من المتوقع أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائج الشركة خلال مدة تنفيذ تطوير المشروع للسنوات 2025م – 2026م -2027م.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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