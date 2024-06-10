عملة البيتكوين تشهد المزيد من التقلبات وجنون عملات الميم مستمر!

شهدت عملة البيتكوين، تقلبات سعرية ملحوظة خلال الأسبوع الماضي، حيث تراوح سعرها بين 68,500 دولار و72,000 دولار.

في 5 يونيو، وصلت البيتكوين إلى أعلى مستوياتها عند 72,000 دولار قبل أن تخضع لتصحيح أدى إلى تثبيت قيمتها الحالية عند حوالي 69,500 دولار، وفقا لبيانات منصة CoinGecko.

ما الخطوة التالية بالنسبة لسعر البيتكوين؟

أشار محلل العملات المشفرة الشهير “Willy Woo” على منصة X (المعروفة سابقا بتويتر)، إلى أن البيتكوين لن تشهد تحسن كبير حتى يتخلص السوق من المضاربين الذين يتابعون الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وأضاف “Woo”، الذي يتابعه أكثر من مليون شخص على منصة X، أن هناك تأثير مفرط في السوق حاليا.

شارك محللون آخرون، مثل “Toby Cunningham” و”Jelle”، نفس الرؤية.

على الرغم من هذا الأداء المتقلب، فإن هناك تفاؤلا بين بعض الخبراء بخصوص ارتفاع محتمل في أسعار البيتكوين.

The next potential local top for #Bitcoin could be around $89,200! pic.twitter.com/dVKmFwKnh4 — Ali (@ali_charts) June 9, 2024

المحلل “علي مارتينيز” الانتباه إلى مقاييس مهمة مثل مراحل التراكم وأيام القيمة التراكمية (CVDD) للتنبؤ بأن البيتكوين قد تصل إلى مستويات قياسية جديدة تقارب 90,000 دولار.

مصطلح (CVDD) يشير إلى مخرجات المعاملات غير المنفقة في نظام البيتكوين، والتي غالبا ما تُستخدم كمؤشر على قاع السوق.

عندما يلامس سعر البيتكوين خط (CVDD) أو يعبر تحته، فإن ذلك يُعتبر عادة إشارة على استنفاد ضغط البيع من المستثمرين على المدى الطويل ويمثل فرصة شراء للمستثمرين الجدد.

في الأشهر الأخيرة، كان خط (CVDD) يحاول اللحاق بسعر البيتكوين، مما يشير إلى ارتفاع محتمل.

تألق عملات الميم في ظل تقلبات السوق:

على الرغم من التراجع العام في سوق العملات المشفرة في الأيام الأخيرة، إلا أن بعض العملات الرقمية تبرز بشكل كبير بسبب الزيادات الكبيرة في أسعارها.

على سبيل المثال، عملة الميم BRETT المستوحاة من شخصية الضفدع، حققت ارتفاع قياسي وصل إلى 0.20 دولار في 9 يونيو قبل أن تنخفض قليلا إلى حوالي 0.17 دولار حاليا، وفقا لبيانات CoinGecko.

تجاوزت القيمة السوقية للعملة لفترة وجيزة 1.9 مليار دولار، واستقرت في النهاية عند حوالي 1.7 مليار دولار، مما يجعلها تحتل المرتبة 65 بين أكبر العملات الرقمية والسابعة في فئة عملات الميم، وهذا إنجاز كبير لعملة تم إطلاقها قبل أقل من أربعة أشهر.

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