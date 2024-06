عملة البيتكوين تشهد المزيد من التقلبات وجنون عملات الميم مستمر!

شهدت عملة البيتكوين، تقلبات سعرية ملحوظة خلال الأسبوع الماضي، حيث تراوح سعرها بين 68,500 دولار و72,000 دولار.

في 5 يونيو، وصلت البيتكوين إلى أعلى مستوياتها عند 72,000 دولار قبل أن تخضع لتصحيح أدى إلى تثبيت قيمتها الحالية عند حوالي 69,500 دولار، وفقا لبيانات منصة CoinGecko.

أشار محلل العملات المشفرة الشهير “Willy Woo” على منصة X (المعروفة سابقا بتويتر)، إلى أن البيتكوين لن تشهد تحسن كبير حتى يتخلص السوق من المضاربين الذين يتابعون الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وأضاف “Woo”، الذي يتابعه أكثر من مليون شخص على منصة X، أن هناك تأثير مفرط في السوق حاليا.

شارك محللون آخرون، مثل “Toby Cunningham” و”Jelle”، نفس الرؤية.

على الرغم من هذا الأداء المتقلب، فإن هناك تفاؤلا بين بعض الخبراء بخصوص ارتفاع محتمل في أسعار البيتكوين.

The next potential local top for #Bitcoin could be around $89,200! pic.twitter.com/dVKmFwKnh4