انخفاض سعر البيتكوين إلى أقل من 67 ألف دولار وتصفية أكثر من 75 ألف متداول

شهد سعر البيتكوين انخفاض حاد خلال الليلة الماضية حيث لم يتمكن سعر العملة من الاستقرار عند مستوى 70 ألف دولار، وتعرض لضغوط بيع قوية دفعته للانخفاض بأكثر من 2000 دولار في غضون ساعة تقريبا، وواصل بعدها الانخفاض ووصل لأقل من 67 ألف دولار.

هذا التراجع لم يقتصر فقط على البيتكوين، بل امتد ليشمل معظم العملات البديلة، مما أسفر عن خسارة إجمالية تقارب 80 مليار دولار من القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة.

وارتفع إجمالي قيمة التصفية إلى حوالي 170 مليون دولار في يوم واحد.

مع بداية يوم الاثنين، شهدت الأسواق حركة إيجابية، حيث حاول البيتكوين تجاوز حاجز المقاومة النفسية عند مستوى 70 ألف دولار.

لكن وبعد تجاوز هذا المستوى لفترة وجيزة، شهد السوق مقاومة قوية من المضاربين الذين لم يسمحوا بتحقيق اختراق حاسم.

ونتيجة لذلك، بدأ سعر البيتكوين في التراجع بسرعة، حيث انخفض بأكثر من 2000 دولار في غضون ساعة.

بلغ هذا الانخفاض ذروته مع وصول السعر إلى أدنى مستوى له منذ 3 يونيو، حيث تراجع إلى 67,500 دولار.

كما تراجعت القيمة السوقية للبيتكوين إلى 1.33 تريليون دولار وفقا لـ CoinGecko.

أما العملات الرقمية البديلة فقد كانت في وضع أسوأ، حيث انخفض سعر الإيثيريوم بنسبة 3.5% ليصل إلى 3,560 دولار.

وشهدت عملات مثل سولانا (SOL) ودوجكوين (DOGE) وتونكوين (TON) وشيبا إينو (SHIB) ولينك (LINK) انخفاضات مماثلة.

عملة بينانس (BNB)، التي كانت الأفضل أداء في الأسبوع الماضي، سجلت انخفاض بأكثر من 7% خلال 24 ساعة الماضية، مما أدى إلى تراجع سعرها إلى أقل من 620 دولار.

وكانت أكثر العملات تضررا هي العملات الناشئة مثل NOT التي انخفضت بنسبة 19%، وW بنسبة 15%، وJASMY بنسبة 11%، وBRETT بنسبة 10%.

بلغ إجمالي قيمة التصفية خلال 24 ساعة الماضية أكثر من 184 مليون دولار، حيث تأثر أكثر من 68 ألف متداول خلال هذه الفترة الزمنية.

ومن المثير للاهتمام أن الجزء الأكبر من عمليات التصفية كانت من نصيب الإيثيريوم، حيث تم تسجيل أكبر عملية تصفية مرتبطة بالإيثيريوم بقيمة تجاوزت 6.5 مليون دولار، والتي تمت على منصة بينانس.

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