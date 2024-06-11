توقف التدفقات نحو صناديق ETF البيتكوين بعد 19 يوم من التدفقات المتواصلة

بعد سلسلة استمرت 19 يوم من التدفقات الواردة، شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين (ETF) في الولايات المتحدة توقف مؤقتا، حيث سجل الأسبوع الأول من يونيو مستوى ضخم ينافس إجمالي التدفقات التي شهدها شهر مايو بأكمله.

رغم التوقعات بانخفاض النشاط، بدأت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين شهر يونيو بزخم قوي.

خلال الأسبوع الأول، اشترت هذه الصناديق مجتمعة 25,729 بيتكوين، مما جعل البداية القوية للشهر محط أنظار المستثمرين.

تدفقات قوية في النصف الأول من العام 2024:

في بداية العام، استحوذت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين على كميات كبيرة من العملات الرقمية المشفرة.

في يناير، سجلت هذه الصناديق تدفقات بلغت 33,456 بيتكوين، تبعها تدفقات بلغت 116,561 بيتكوين في فبراير، و65,456 بيتكوين في مارس.

في المقابل، شهد شهر أبريل خروج صافي بلغ 6,074 بيتكوين، لكنه تعافى في مايو بتسجيل تدفقات واردة بلغت 29,592 بيتكوين.

تشير البيانات التي قدمتها “HODL15Capital” إلى أن حجم البيتكوين الذي تم شراؤه بواسطة هذه الأدوات في الأسبوع الأول من يونيو كان تقريبا مساويا لكامل مشتريات شهر مايو، مما يعكس قوة الطلب المستمر على العملات الرقمية.

منذ إطلاقها في منتصف يناير، استقطبت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية ما يقرب من 15.7 مليار دولار من صافي التدفقات الاستثمارية.

ويتضمن هذا الرقم تدفقات خارجية كبيرة بلغت 17.93 مليار دولار من GBTC التابع لـ “Grayscale” خلال نفس الفترة.

تدير هذه الصناديق الاستثمارية الإحدى عشرة مجتمعة أكثر من 61 مليار دولار من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، مع تقدم شركتي “BlackRock” و”Fidelity” في صدارة السوق الأمريكية.

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