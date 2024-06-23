لماذا انخفض سعر عملة AVAX إلى أدنى مستوى له منذ 6 أشهر؟

تواجه العملة الرقمية AVAX، التابعة لشبكة “Avalanche”، ضغوط بيع شديدة هذا الأسبوع، حيث تراجع سعرها بأكثر من 10% في إحدى النقاط ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2023.

خلال 24 ساعة الماضية، انخفضت قيمة AVAX من 27.87 دولار إلى أدنى مستوى لها خلال اليوم عند 24.92 دولار، وهو أقل سعر يسجل منذ ستة أشهر وفقا لبيانات “CoinGecko”.

تراجع كبير في قيمة AVAX:

شهدت عملة AVAX انخفاض حاد بنسبة 37% خلال الشهر الماضي، مما يعكس الاتجاه العام للتراجع في سوق العملات المشفرة والذي أثر بشدة على العملات الرقمية البديلة.

هذا الانخفاض الكبير أثار تساؤلات عديدة حول الأسباب الكامنة وراء هذا الهبوط السريع.

العوامل المؤثرة في تراجع AVAX:

في

$AVAX Broke into the new yearly Low

what's going on there? THE first high cap coin that broke the low i think. pic.twitter.com/p37kBXrXCL — Crypto Mechanic (@CryptomechanicX) June 22, 2024

ما الذي يحدث هناك؟ أنها أول عملة رئيسية تسجل أدنى مستوى سنوي جديد هذا العام.

على منصة X بتاريخ 22 يونيو، عبّر المستخدم الذي يحمل اسم “Crypto Mechanic” عن دهشته قائلا:

وأوضح مستخدم آخر يدعى “The Crypto Monk” أن دورة الضجة المحيطة بـ AVAX قد انتهت، مشبها وضعها الحالي بوضع عملة كاردانو في الدورة السابقة، مما يعكس تشاؤم حول مستقبل AVAX.

وفقا لمحقق البلوكشين المعروف بـ “ZachXBT”، فإن أحد الحيتان قام بنقل كميات كبيرة من العملة الرقمية AVAX إلى منصات التداول المركزية مثل كوين بيس وبينانس وGate، وكذلك عبر منصات الجسور عبر THORChain.

بلغت قيمة هذه التحويلات حوالي 54.2 مليون دولار، وهو ما أدى إلى انخفاض القيمة السوقية لـ AVAX إلى أقل من 10 مليار دولار وتراجع ترتيبها إلى المركز الرابع عشر بين العملات المشفرة.

جدير بالذكر أن هذا التراجع لا يقتصر على العملة الرقمية AVAX وحدها، بل تواجه العديد من العملات الرقمية البديلة الأخرى أيضا ضغوط مشابهة.

حيث تراجعت القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة بنسبة 15% من أعلى مستوى لها في عام 2024، وهي الآن أقل بنسبة 20% من أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2021.

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