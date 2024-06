لماذا انخفض سعر عملة AVAX إلى أدنى مستوى له منذ 6 أشهر؟

تواجه العملة الرقمية AVAX، التابعة لشبكة “Avalanche”، ضغوط بيع شديدة هذا الأسبوع، حيث تراجع سعرها بأكثر من 10% في إحدى النقاط ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2023.

خلال 24 ساعة الماضية، انخفضت قيمة AVAX من 27.87 دولار إلى أدنى مستوى لها خلال اليوم عند 24.92 دولار، وهو أقل سعر يسجل منذ ستة أشهر وفقا لبيانات “CoinGecko”.

شهدت عملة AVAX انخفاض حاد بنسبة 37% خلال الشهر الماضي، مما يعكس الاتجاه العام للتراجع في سوق العملات المشفرة والذي أثر بشدة على العملات الرقمية البديلة.

هذا الانخفاض الكبير أثار تساؤلات عديدة حول الأسباب الكامنة وراء هذا الهبوط السريع.

$AVAX Broke into the new yearly Low

what's going on there? THE first high cap coin that broke the low i think. pic.twitter.com/p37kBXrXCL