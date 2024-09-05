صناديق ETF البيتكوين تواصل النزيف وصناديق الايثيريوم مستمرة في اللون الأحمر

شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية تغيرات كبيرة في الولايات المتحدة خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث أظهر المستثمرون في البداية اهتمام قوي قبل أن تتبدل الاتجاهات بسرعة.

تشير البيانات الحديثة إلى استمرار التدفقات الخارجة لمدة ستة أيام متتالية، وكان الثالث من سبتمبر الأكثر تأثرا من حيث حجم التدفقات منذ الأول من مايو.

تراجع أداء صناديق ETF البيتكوين:

يتأثر سلوك المستثمرين الأميركيين فيما يتعلق بصناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية بشكل كبير بالأوضاع الاقتصادية المحلية.

ففي أواخر أغسطس، ضخ المستثمرون أكثر من 200 مليون دولار في السوق خلال يومي 23 و26 أغسطس، مدفوعين بتصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” والذي أشار إلى اقتراب تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي.

لكن هذه الفترة من التدفقات الإيجابية كانت قصيرة الأجل.

ففي نهاية أغسطس، بدأت عمليات سحب الأموال من صناديق الاستثمار المتداولة، حيث شهدت الفترة من 26 إلى 30 أغسطس خروج أكثر من 277 مليون دولار من هذه الصناديق.

على الرغم من أن الثاني من سبتمبر كان عطلة وطنية في الولايات المتحدة، إلا أن التدفقات السلبية عادت بقوة في اليوم التالي، حيث تم سحب 287.8 مليون دولار، وهو أكبر سحب منذ الأول من مايو.

استمرت هذه الحالة السلبية في الرابع من سبتمبر، ولكن بشكل أقل حدة مع سحب 37.2 مليون دولار.

هذا التراجع في تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة صاحبه انخفاض ملحوظ في سعر البيتكوين، حيث تراجعت قيمته من أكثر من 65,000 دولار إلى أقل من مستوى 57,000 دولار حاليا، مع تسجيل أدنى مستوى عند 55,600 دولار أمس.

صناديق ETF الايثيريوم:

على النقيض من البيتكوين، لم تتمكن صناديق الاستثمار المتداولة في الايثيريوم من جذب اهتمام كبير من المستثمرين، وظلت التدفقات غالبا في نطاق الأرقام المنخفضة، حيث هيمنت السلبية على المؤشرات.

صندوق ETHE التابع لشركة “Grayscale” هو الذي يقود هذا الاتجاه السلبي.

وعلى الرغم من أن هذا متوقع، إلا أن ما يثير القلق هو الافتقار إلى الاهتمام ببقية صناديق الاستثمار المتداولة.

حتى صندوق ETHA التابع لشركة BlackRock، الذي كان أول من تجاوز مليار دولار في الأصول المدارة، لم يشهد أي تدفقات منذ 28 أغسطس، و20 أغسطس قبل ذلك.

وفي هذا السياق، سجل صندوق FETH التابع لشركة Fidelity تدفقات طفيفة بلغت 4.9 مليون دولار يوم الأربعاء، في وقت كان نشاط التداول في معظم الصناديق الأخرى ضعيفا أو غير موجود.

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