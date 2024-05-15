لمدة أسبوع.. تفاصيل موجة شديدة الحرارة تبدأ غدا الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ارتفاع درجات الحرارة بدءًا من غدًا الخميس على أغلب الأنحاء، وذلك كبداية لموجة حارة إلى شديدة الحرارة.

وقالت "الهيئة"، بحسب بيان لها، الأربعاء، إن موجة حارة إلى شديدة الحرارة تؤثر على البلاد بدءًا من غدًا الخميس ومستمرة لمدة لا تقل عن أسبوع، حيث ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا لتكون الأجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء مع مطلع الأسبوع المقبل.

وأضافت "الهيئة"، أن التعرض المباشر لأشعة الشمس تزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وطالبت المواطنين، بمتابعة جميع النشرات والتحذيرات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

ووفقًا لبيان "الأرصاد"، فإنه يسود حالة الطقس غدًا الخميس، طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

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