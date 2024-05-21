شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تطيب رفات الشهيدة دميانة بشبين القناطر فى عيدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت إيبارشية شبين القناطر، أمس، بعيد تكريس كنيسة للشهيدة دميانة، الذى احتفلت به الكنيسة القبطية أمس.

وصلى نيافة الأنبا نوفير أسقف الإيبارشية صلوات العشية بكنيسة الشهيد أبى سيفين والشهيدة دميانة بمدينة الخانكة التابعة للإيبارشية، وطيّب نيافته رفات الشهيد أبى سيفين والشهيدة دميانة بمشاركة عدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

احتفلت إيبارشية المنيا التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد تكريس كنيسة الشهيدة دميانة بالبرارى، حيث دشن الأنبا مكاريوس أسقف الإيبارشية كنيسة الشهيدة دميانة والأربعين عذراء بقرية السامرية التابعة للإيبارشية.

وعقب صلوات تدشين الكنيسة صلى الأنبا مكاريوس القداس الإلهى بالكنيسة ذاتها، وشارك فى الصلوات كاهن الكنيسة، وعددا من الآباء كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة، وأعداد كبيرة من شعب الكنيسة.