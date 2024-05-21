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الزميل محمد أبو ليلة يفوز بجائزة الصحافة المصرية عن عمل مشترك مع الزميلة علياء أبو شهبة

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القاهرة - سامية سيد - فاز الزميل محمد أبو ليلة المذيع بتليفزيون الخليج 365 بجائزة الصحافة المصرية- جائزة محمد سلماوي للصحافة باللغات الأجنبية لعام 2022 عن عمل مشترك مع الزميلة علياء أبو شهبة عن موضوع بعنوان خريف بلا سمان Hunting across Egypt No quail in autumn.

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ونُشر هذا التحقيق بجريدة الأهرام ويكيلي، ويكشف ضعف وغياب الرقابة على صيد الطيور المهاجرة في مصر من بينها طائر السمان، مما يجعلها عُرضة لممارسات صيد عنيفة وممنهجة باستخدام أدوات وأجهزة مجرمة قانونًا أهمها أجهزة الصوت.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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