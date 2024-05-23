الرحيل بطريقة مأساوية.. شاب ينهي حياته بقطع أوردة وشرايين يده بحلوان



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أنهى شاب حياته؛ بقطع أوردة وشرايين اليد باستخدام آلة حادة في حلوان.

غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا بقيام شاب بالتخلص من حياته في منطقة حدائق حلوان بمحافظة القاهرة.

وبالانتقال والفحص عُثر على جثة الشاب، في العقد الرابع من العمر، وتبين قيام الشاب بالتخلص من حياته بقطع أوردة وشرايين اليد باستخدام آلة حادة.. نُقلت الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.