بقيمة 2 مليون جنيه.. رحلة سقوط تاجر أسلحة بحوزته 80 بندقية بالصعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عنصر إجرامي بحوزته 80 بندقية خرطوش، قبل ترويجها على عملائه بالوجه القبلي.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، أفادت قيام عنصر إجرامي شديد الخطورة بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها على عملائه بمحافظات الوجه القبلي.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط، تم ضبط المتهم حال قيادته سيارة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة أسيوط الجديدة وضُبط بحوزته (80 بندقية خرطوش).

قُدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي (2 مليون جنيه تقريباً).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.