شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تفتح تحقيقا بواقعة إلقاء خراف نافقة قرب شعاب أبو نحاس بالبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتشكيل لجنة من محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر للتحقيق فى واقعة إلقاء خراف نافقة بمنطقة دهار أبو نحاس، والتى تقع فى أقصي شمال منطقة ساحل البحر الأحمر، والتى تم إلقائها من إحدى السفن العابرة، كما وجهت بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستدلال علي صاحب الشحنة والمركب التي كانت تحمل تلك الماشية، واتخاذ الإجراءات القانونيه تجاه المتسببين.

كما وجهت وزيرة البيئة بضرورة التعامل الفورى مع الخراف النافقة التى رصدت عن طريق الدفن الصحى لها لمنع أية أضرار بيئية، مشددة على اجراء تمشيط كامل للمنطقة للتأكد من عدم وجود حالات نفوق أخرى.

وكانت قد وردت معلومات للإدارة العامة للمحميات سيناء والإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر للإحاطة بقيام أحد الأفراد بنشر صور الخراف نافقة طافية على سطح الماء على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلى أحد جروبات واتس آب الخاصة بالرحلات بمحمية رأس محمد، وعلى الفور وجهت وزيرة البيئة بدفع لانش الدورية لتمشيط المسطح المائى لمحمية رأس محمد واستمر المسح حتى آخر ضوء ولم يسفر عن العثور عن أي خراف نافقة بهذه المنطقة.

كما تم التواصل مع القيادة المعنية لاستبيان ما إذا كان قد تم استقبال أي بلاغات بذات الشأن من اللنشات السياحية العاملة بشرم الشيخ ورأس محمد، وقد تبين عدم وجود أي بلاغات ذات صلة.

وواصلت الإدارة العامة لـ محميات سيناء والإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر جهودها بالتواصل مع سياحة الغوص، وتم تمشيط المنطقة بالكامل، حيث رصد خروف نافق في منطقة دهار أبو نحاس أقصي شمال منطقة ساحل البحر الأحمر، وخروف آخر في منطقة المجري الملاحي لجزيرة شدوان.

وأكدت د. ياسمين فؤاد، أنه جارى التخلص الآمن من الخرفان المرصودة ، والبحث عن حالات نفوق أخري والوصول إلي العلامات الدالة علي الشحنة من خلال غلاف الحلقة المثبت في أذن الماشية للاستدلال علي صاحب الشحنة والمركب التي كانت تحمل تلك الماشية.