شكرا لقرائتكم خبر عن السفير البريطانى بالقاهرة يحتفل بعيد ميلاد الملك تشارلز الـ76 مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل السفير البريطانى فى مصر، جاريث بايلى، بعيد ميلاد الملك تشارلز الـ76 بمقر إقامته مساء اليوم الأربعاء، فى حفل استقبال كبير بحضور مئات من المدعوين من الوزراء المصريين ورموز المجتمع والسفراء الأجانب والعرب والأفارقة.

وعيد ميلاد الملك تشارلز الفعلي هو في 14 نوفمبر ، لكن الملوك البريطانيين يحتفلون عادة مرتين - مرة في السر ومرة أخرى في الأماكن العامة.

وفى كلمته العام الماضى، أشار السفير البريطاني في مصر، جاريث بايلي إلى حرصه على حماية البيئة، فضلاً عن محبته العميقة لمصر. واعتبر أن الاحتفال بالملك يعد احتفالا بالعلاقة الخاصة بين البلدين، من خلال شراكتنا الخضراء، وعلاقاتنا التجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى أفضل عروضنا البريطانية من حيث التعليم والرعاية الصحية والرياضة والثقافة.

وأضاف أنه فيما يتعلق بالشراكة الخضراء تواصل المملكة المتحدة دعم مصر من خلال الاستثمارات الخضراء في الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

وتمتلك المملكة المتحدة مشروعات تطوير طويلة المدى بقيمة مئات الملايين من الدولارات تتضمن كل شيء بدءًا من تحلية المياه النظيفة، وطاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والنفايات، والمركبات الكهربائية، ومشاريع محطات شحن الطاقة.

وأشار السفير إلى أن المملكة المتحدة ومصر عززتا تعاونهما الثنائي في عدة مجالات أخرى خلال الأعوام الماضية.