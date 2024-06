شكرا لقرائتكم خبر عن خلاصة اللغة الألمانية لطلاب الثانوية.. أسئلة استرشادية هتساعدك قبل الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث طلاب وطالبات الثانوية العامة عن مراجعات نهائية شاملة لمادة اللغة الأجنبية الثانية، وتشمل (الفرنسية، والأسبانية، والإيطالية، والألمانية، والصينية، واللغة الإنجليزية)، تساعدهم على الإلمام بالمنهج بشكل سريع ومبسط والاستعداد التام لأداء امتحان آخر العام، الذي يعقد الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” عبر منصاته، مراجعات نهائية شاملة ومتنوعة لكل مواد الثانوية العامة الدراسية، ونماذج علمية لشكل أسئلة الامتحانات فى جميع المواد، يستطيع من خلالها الطلاب تحصيل المعلومات والاستعداد لأداء الامتحانات والحصول على درجات التفوق والنجاح، وذلك بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد فى وزارة التربية والتعليم.

وفيما يلي، مراجعة نهائية شاملة لمادة اللغة الألمانية، من إعداد شريف نعمان خبير اللغة الألمانية، تتضمن شرحًا لأهم أجزاء المنهج من قواعد ومصطلحات، وأسئلة استرشادية للامتحان، يستطيع من خلالها الطلاب تحصيل المادة والتدريب على شكل أسئلة الامتحان والحصول على درجات التفوق والنجاح.

امتحان تجريبى

I. Texterfassung: Lies bitte die Texte!

Text (1)

Viele Ausländer aus verschiedenen Ländern kommen gerne nach Ägypten. Ägypten ist ein guter Urlaubsort. Es ist sehenswert und hat ein gutes Wetter das ganze Jahr. Die Ägypter sind sehr freundlich zu allen ......................... . Die Touristen besuchen gern die ägyptischen Touristenstädte. In Alexandria besuchen die Touristen die Kait-Bay-Burg und das Schloss Motazah. Dort ist das Wetter schön, besonders im Juli. Die Temperaturen erreichen bis 20 Grad. Die Sonne scheint überall. In Groß-Kairo besichtigen sie die Pyramiden und das Ägyptische Museum. Die Besucher können eine Nilkreuzfahrt nach Luxor und Assuan machen. Sie sind zwei schöne Städte im Süden Ägyptens. Im Winter ist es dort wunderschön. Aber es ist im Sommer heiß. Die Temperaturen steigen bis auf 40 Grad. In Luxor und Assuan gibt es pharaonische Tempel, Gräber und Museen. In Hurghada und Scharm El-Shaikh schwimmen und tauchen die Touristen gern. Dort gibt es internationale Hotels mit großen Schwimmbädern. Die Touristen genießen das sonnige Wetter.

Wähle die richtige Antwort aus! ( 6x1 = 6 Punkte )

1. Der Text ist über das Thema: ............................. .

ⓐ Der Tourismus in Ägypten

ⓑ Die Lage von Ägypten

ⓒ Die Temperaturen in Ägypten

ⓓ Die ägyptische Kultur

2. Was ist das fehlende Wort?

ⓐ Besucher

ⓑ Gästen

ⓒ Ausländer

ⓓ Sehenswürdigkeiten

3. In Hurghada gibt es .............................. .

ⓐ keine Touristen.

ⓑ Nilkreuzfahrten

ⓒ Sonnenschein

ⓓ Alte Schlösser

4. ,,Viele Ausländer aus verschiedenen Ländern kommen gerne nach Ägypten." bedeutet:

ⓐ Die Touristen sind aus aller Welt.

ⓑ Viele Einwohner sind aus der ganzen Welt.

ⓒ Die Besucher kommen aus dem gleichen Land.

ⓓ Ägypten ist kein Reiseland.

5. Das Wetter in Ägypten ist ....................... .

ⓐ schlecht

ⓑ angenehm

ⓒ unbeständig

ⓓ ein Mistwetter

6. Im Juli ist .............................. das beste Reiseziel der Urlauber.

ⓐ Hurgahda

ⓑ Scharm El-Shaikh

ⓒ Alexandria

ⓓ Luxor

B) Lies den folgenden Text:

Scherif und Wael sind Freunde. Sie reisen nächste Woche nach Deutschland. Dort wollen sie dieses Jahr Urlaub machen. Scherif spricht natürlich Arabisch, gut Deutsch, Englisch und ein bisschen Französisch. Wael spricht aber nur Arabisch.

Sie wollen mit der Lufthansa dahin fliegen. Das Flugzeug fliegt um 9 Uhr ab und kommt in Frankfurt um 12 Uhr an. Scherifs Freund Ervin holt die beiden Freunde vom Flughafen ab. Dann nehmen sie die U-Bahn nach Ervins Hause. Zuerst kauft Ervin drei Fahrkarten und dann soll die am Fahrkartenautomat stempeln. Scherif und Wael sind fremd in der Stadt. Ervin geht zum Informationsschalter und holt ihnen einen Stadtplan.

Die beiden Freunde bleiben zwei Wochen bei Ervin. Sie wollen fast die ganze Stadt besichtigen und alle Sehenswürdigkeiten sehen. Sie wollen auch Fotos machen. Am Ende fahren sie nach Alexandria zurück.

Wähle die richtige Antwort aus! ( 6x1 = 6 Punkte )

7. Woher sind die beiden Freunde?

ⓐ Aus Alexandria

ⓑ Aus Kairo

ⓒ Aus Frankfurt

ⓓ Aus Berlin

8. Wie lange dauert der Flug mit dem Flugzeug?

ⓐ Drei Uhren

ⓑ Drei Stunden

ⓒ Drei Uhr

ⓓ Eine Stunde

9. Wer holt Scherif und Wael vom Flughafen ab?

ⓐ Die U-Bahn

ⓑ Die Lufthansa

ⓒ Ervin

ⓓ Das Taxi

10. Wo wohnen die Freunde in Deutschland?

ⓐ Bei Scherifs Freund

ⓑ Im Hotel

ⓒ Bei Waels Freund

ⓓ Zu Hause

11. Welche Verkehrsmittel nehmen Scherif und Wael nach Frankfurt?

ⓐ Die U-Bahn

ⓑ Das Flugzeug

ⓒ Den Flughafen

ⓓ Das Taxi

12. Wie fahren sie nach Ervins Hause?

ⓐ Mit der Maschine

ⓑ Zu Fuß

ⓒ Mit der U-Bahn

ⓓ Mit dem Taxi

Alltagssituationen:

Wähle die richtige Antwort aus! ( 3x1 = 3 Punkte )

13. Du hast einen Rock anprobiert. Der ist in Schwarz. Du magst aber lieber einen in Grün. Was sagst du?

ⓐ Der in Schwarz passt mir, aber ich brauche denselben in Grün.

ⓑ Entschuldigung! Haben Sie auch eine grüne?

ⓒ Entschuldigung! Gibt es einen grauen Rock?

ⓒ Entschuldigung! Gibt es einen grünen Anzug?

14. Du bist in der Umkleidekabine. Dir passt der Pullover nicht. Was sagst du der Verkäuferin?

ⓐ Das ist meine Größe. Haben Sie aber einen in Blau?

ⓑ Der gefällt mir sehr, aber ich brauche einen in Größe L.

ⓒ Der steht mir gut, aber der Preis geht nicht.

ⓓ Die ist mir zu eng. Haben Sie eine in Größe L.

15. Morgen Abend hat dein Freund einen Termin bei Dr. Joe. Aber es geht ihm jetzt noch schlechter. Was soll er tun?

ⓐ Er soll bei Dr.Joe Praxis anrufen und einen Termin vereinbaren.

ⓑ Er soll den Dr. Joe anrufen und den Termin verschieben.

ⓒ Er soll den Arzt anrufen und den Termin ändern.

ⓓ Er soll bei der Praxis anrufen und den Termin absagen.

Wähle die richtige Antwort aus! ( 3x2 = 6 Punkte )

16. Du und deine Frau möchtet am Freitagabend in ein Konzertstück gehen. Ihr möchtet Karten dafür haben. Was sagt ihr?

ⓐ Bitte, wie teuer sind zwei VIP-Eintrittskarten?

ⓑ Bitte, für Freitag, drei Konzertkarten reservieren.

ⓒ Bitte, zwei Karten, für das Orchester von heute!

ⓓ Bitte, könnten Sie zwei Fahrkarten buchen, einfach bitte?

17. Du willst eine Skireise in Berlin machen. Leider gibt es keinen direkten Flug von München. Das heißt:

ⓐ Du fliegst zuerst nach Frankfurt ab und dann bekommst du einen Anschluss nach München.

ⓑ Du fliegst zuerst von München ab und dann steigst in Frankfurt um.

ⓒ Du fliegst zuerst von München ab und dann bekommst du einen Anschluss in Berlin.

ⓓ Du fliegst zuerst nach München ab und dann steigst in Frankfurt um.

18. Dein Freund ist krank. Er hat oft Konzentrationsprobleme. Gib ihm einen Rat.

ⓐ Lachen ist ungesund.

ⓑ Reiten ist die Therapie.

ⓒ Versuch es mal mit Lach-Yoga.

ⓓ Geh doch zum Tierarzt.

Grammatik:

Wähle die richtige Antwort aus! ( 9x1 = 9 Punkte )

19. Timo, hat Stefan dich zu seiner Gartenparty eingeladen?

- Ja, aber ich habe ihr Datum vergessen. Wann denn?

- ............................... Juli.

ⓐ am vierzehnten siebten

ⓑ der vierzehnte

ⓒ am vierzigsten

ⓓ am neunundzwangisten

20. Anton erzählt Timo nichts von dem Fest, ................ das Fest soll eine Überraschung sein.

ⓐ oder

ⓑ und

ⓒ denn

ⓓ aber

21. Hast du die Architektur in Deutschland studiert? - Nein, die habe ich ................... USA studiert.

ⓐ im

ⓑ in den

ⓒ in der

ⓓ zu den

22. ....................... hast du Urlaub? - Bis zwölften August muss ich arbeiten. Der Urlaub beginnt am dreizehnten.

ⓐ Wann

ⓑ Seit wann

ⓒ Wie lange

ⓓ Bis wann

23. Ingy, es riecht draußen nicht gut. Könntest du alle Fenster .............................. ?

ⓐ geschlossen

ⓑ aufmachen

ⓒ ausmachen

ⓓ zumachen

24. Es gibt viele interessante Filme. Gehen wir dieses Wochenende ins Kino?

- Ja gern. ..................... Film möchtest du sehen?

ⓐ Welcher

ⓑ Welches

ⓒ Welchen

ⓓ Welche

25. Wie war das Wetter? - Toll! Es war wirklich sehr warm. Wir .............. 30 Grad. Wir haben jeden Tag gebadet.

ⓐ waren

ⓑ hatten

ⓒ haben

ⓓ sind

26. ............................. gehst du spazieren? - Im Garten

ⓐ Wo

ⓑ Wer

ⓒ Wohin

ⓓ Woher

27.Am Wochenende fährt Martina zum Onkel in Mannheim. Sie bringt ....................... Sohn mit.

ⓐ ihrem

ⓑ seinen

ⓒ seinen

ⓓ ihren

Wähle die richtige Antwort aus! ( 2x2 = 4 Punkte )

28. Welche Jacke findest du besser, die rote oder die blaue? - Ich finde beide .................... , aber die da ist sehr schick und elegant.

ⓐ gern

ⓑ besser

ⓒ gut

ⓓ mehr

29. Wann holst du dein Kind vom Kindergarten ab?

- Um 14 Uhr hole ich ............................ ab.

ⓐ ihn

ⓑ es

ⓒ ihm

ⓓ sie

Schriftlicher Ausdruckt:

E-Mail: (3 Punkte)

30. Antworte auf die folgende E-Mail mit ganzen Sätzen!

Hallo Omar,

ich habe gehört, dass dein Auto kaputt ist. Sag mal, seit wann ist dein Auto beim Mechaniker? Was kostet die Reparatur?

Sameh

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Aufsatz: (3 Punkte)

31. Schreibe (25-30) Wörter über das folgende Thema! Beachte dabei die angegebenen Inhaltspunkte!

Einen Arzttermin machen

(müssen - dann)

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Musterantwort

Texterfassung

1. ⓐ Der Tourismus in Ägypten

2. ⓑ Gästen

3. ⓒ Sonnenschein

4. ⓐ Die Touristen sind aus aller Welt.

5. ⓑ angenehm

6. ⓒ Alexandria

7. ⓐ Aus Alexandria

8. ⓑ Drei Stunden

9. ⓒ Ervin

10. ⓐ Bei Scherifs Freund

11. ⓑ Das Flugzeug

12. ⓒ Mit der U-Bahn

Alltagssituationen

13. ⓐ Der in Schwarz passt mir, aber ich brauche denselben in Grün.

14. ⓑ Der gefällt mir sehr, aber ich brauche einen in Größe L.

15. ⓒ Er soll den Arzt anrufen und den Termin ändern.

16. ⓐ Bitte, wie teuer sind zwei VIP-Eintrittskarten?

17. ⓑ Du fliegst zuerst von München ab und dann steigst in Frankfurt um.

18. ⓒ Versuch es mal mit Lach-Yoga.

Grammatik

19. ⓓ am neunundzwangisten

20. ⓒ denn

21. ⓑ in den

22. ⓐ Wann

23. ⓓ zumachen

24. ⓒ Welchen

25. ⓑ hatten

26. ⓐ Wo

27. ⓓ ihren

28. ⓒ gut

29. ⓑ es

Schriftlicher Ausdruckt:

30. E-Mail:

Hallo Sameh,

seit einer Woche ist mein Auto beim Mechaniker.

2000 Pfund kostet die Reparatur.

Omar

31. Aufsatz

Mein Kopf tut weh. Ich muss zum Arzt gehen. Zuerst rufe ich den Arzt an. Dann mache ich einen Termin. Danach gehe ich zum Arzt. Die Sprechzeiten sind von 10 Uhr bis 20 Uhr.

لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن فى امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية تكون عدد الأسئلة 31 سؤالًا، منها سؤالين مقالى وباقى الأسئلة اختيار من متعدد، وتشمل (الفرنسية، والأسبانية، والإيطالية، والألمانية، والصينية، واللغة الإنجليزية)، ويتم الإجابة عنها فى ساعتين بواقع 40 درجة.

وتنطلق امتحانات الثانوية العام في المواد الدراسية الأساسية 22 يونيو، بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024، إذ يؤدى الطلاب يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية، والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية، والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى.

ويؤدي الطلاب السبت 6 يوليو امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا، والأربعاء 10 يوليو امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة، والأربعاء 17 يوليو 2024 الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.