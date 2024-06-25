شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: بلينكن سيؤكد لجالانت تعهد واشنطن الكامل بأمن إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

قال متحدث الخارجية الأمريكية، إن أنتونى بلينكن سيؤكد خلال لقائه وزير الدفاع الإسرائيلي تعهد واشنطن الكامل بأمن إسرائيل، مضيفا أن بلينكن سيؤكد خلال لقائه جالانت على ضرورة التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.

وأضاف متحدث الخارجية الأمريكية خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية أنه لابد من معرفة من سيحكم قطاع غزة بعد حماس، مؤكدا أن شحنة الأسلحة المتجهة لإسرائيل التي تم إيقافها لا تزال قيد التقييم.

وتابع متحدث الخارجية الأمريكية أن دعمنا لإسرائيل يعود لسنوات مضت وهذا لن يتغير، وإسرائيل أبلغتنا بقرب انتهاء العملية العسكرية الرئيسية في رفح الفلسطينية، مؤكدا اننا لانريد رؤية إسرائيل تحتل قطاع غزة ونبحث عن بديل لذلك.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.