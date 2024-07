شكرا لقرائتكم خبر عن السيرة الذاتية لخالد عبد الغفار وزير الصحة ونائب رئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

السيرة الذاتية للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ونائب رئيس الوزراء

الاسم: خالد عاطف عبدالغفار

تاريخ الميلاد:24/11/1962

السيرة العلمية

• مدرسة كلية السلام 1965 – 1979 EnglishMission

• بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان – جامعة القاهرة 1984-1979

• ماجستير طب الفم وعلاج اللثة جامعة القاهرة 1989-1984 •شهادة البورد الأمريكي الولايات المتحدة الأمريكية 1993

• دكتوراه طب الفم وعلاج اللثة - جامعة القاهرة –جامعة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية 1995

الوظيفة

▪وزير الصحة والسكان، ابتداء من 13 أغسطس 2022

▪ قائم بعمل وزيرالصحة والسكان ابتداء أكتوبر2021 حتى 13 أغسطس 2022

▪ وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي ابتداء 16 فبراير2017

▪ نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث – جامعة عين شمس2016 حتى 12 فبراير2017

▪ عميد كلية طب الفم والأسنان جامعة عين شمس

▪ أستاذ بقسم طب الفم وعلاج اللثة بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس

▪ أستاذ زائر بكلية طب الاسنان جامعة جورجيا – الولايات المتحدة الأمريكية

▪ أستاذ زائر بكلية طب الأسنان -جامعة المستقبل

▪ أستاذ زائر بكلية طب الأسنان -جامعة تكساس –هيوستن -الولايات المتحدة الأمريكية

▪ امين لجنة قطاع طب الاسنان بالمجلس الأعلى للجامعات

▪ عضوالجنة الدائمة للترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات

التاريخ الوظيفي

▪ نائب مقيم بقسم طب وجراحة الفم والأسنان –كلية طب الأسنان جامعة القاهرة 1985-1989

▪ معيد بكلية طب الفم والأسنان –جامعة القاهرة 1989-1990

▪ مدرس مساعد بقسم طب الفم وعلاج اللثة –جامعة القاهرة 1990-1992

▪ أستاذ زائر بقسم علاج اللثة كلية طب الأسنان –جامعة تكساس 1992-1995هيوستن – الولايات المتحدة الأمريكية

▪ مدرس بكلية طب الأسنان –جامعة القاهرة 1995-1997

▪ مدرس بكلية طب الأسنان –جامعة عين شمس 1997-1999

▪ أستاذ مساعد بكلية طب الأسنان –جامعة عين شمس 2000-2004

▪ أستاذ بكلية طب الأسنان –جامعة عين شمس 2004

▪ أستاذ ورئيس قسم طب الفم وعلاج اللثة 2009 – 2014

▪ عميد كلية طب الأسنان – جامعة عين شمس 2014 حتى 2016

• نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث– جامعة عين شمس 2016 حتى 15 فبراير 2017 ثم التكليف وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2017

أبرز الانجازات

• جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الطبية

•جائزة أحسن بحث متميزعلى مستوى جامعة عين شمس

• تمويل صندوق البحوث الوطنية بمبلغ 1042545 $ لعمل بحث على

Using Pluripotent gingival cells and ultrasound for dental/periodontal tissue engineering(El-Bialy, T. PI, Mamdouh Farid and Khaled Abdel Ghaffar Co-PIs)

• تمويل من صندوق العلوم والتكنولوجيا التابع لوزارة البحث العلمى بقيمة خمسة مليون جنيه مصري لإنشاء معمل تكنولوجيا المواد والخلايا الجزعية 2016.

• المشاركة في أكثر من خمسون بحثا في مجال طب الأسنان وتخصص طب الفم وعلاج اللثة والتشخيص وزراعة الأسنان

• نشر 20 بحثا في دوريات ومجلات عالمية 10 محكم دولي لأبحاث عالمية

• أستاذ ورئيس قسم طب الفم وعلاج اللثة 2009 وحتى نوفمبر 2015

الجوائز العلمية

• جائزة المركز الأول لأحسن بحث خلال المؤتمر الدولي للمؤسسة العالمية لأبحاث طب الأسنان(Edward Hatton Award) (IADR)

• جائزة أحسن بحث تخصصىي Unilever Travel Award سياتل، واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية 1662

• جائزة ثاني أحسن بحث خلال المؤتمر الأوربي لعلاج اللثة باريس-فرنسا 1995.

• جائزة أحسن بحث متميز على مستوى جامعة عين شمس 1999 (حيث ساهم فى تطوير وتحديث الكلية بالأجهزة الحديثة مما ساهم فى وضع كليه طب الأسنان جامعة عين شمس بموقع متميزعالميا)

• جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الطبية 2001

• نائب رئيس الجمعية الدولية لأبحاث طب الأسنان IADR القسم المصري 2003

زميل مشارك للجمعية الأمريكيه لزراعة الأسنان (AAID) 2015

حصل على العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والدولية منها جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الطبية وجائزة أفضل بحث على مستوى العالم وجائزة البحوث المتميزة بجامعة عين شمس، وقد تم تكريمه مؤخرا من اليابان بمنحة الدكتوراة الفخرية من جامعة هيروشيما عن مجمل أعماله فى مجال التعليم والبحث العلمي