شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية يهنئ المستشار أحمد عبود على توليه رئاسة مجلس الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد عبد الهادى الأربعاء، 10 يوليو 2024 02:50 م

استقبل المستشار أحمد عبد الحميد عبود رئيس مجلس الدولة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، لتقديم التهنئة بمناسبة توليه رئاسة مجلس الدولة. أعرب المستشار أحمد عبد الحميد عبود خلال اللقاء عن خالص شكره وتقديره لفضيلته، وتمنى له دوام السداد والتوفيق للجميع بما يحقق مزيدًا من الرفعة والثقة لوطننا العزيز.

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