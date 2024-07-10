شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يزور رئيس مجلس الدولة الجديد لتهنئته والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المستشار أحمد عبد الحميد عبود رئيس مجلس الدولة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه رئاسة مجلس الدولة.

​وأعرب المستشار أحمد عبدالحميد عبود خلال اللقاء عن خالص شكره وتقديره الدكتور أشرف صبحي، وتمنى له دوام السداد والتوفيق للجميع بما يحقق مزيدًا من الرفعة والثقة لوطننا العزيز.