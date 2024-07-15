وأيد 89% من القراء مطالب تكثيف حملات الرى لإزالة التعديات على النيل لحماية موارد المياه، بينما عارض 11% من القراء مطالب تكثيف حملات الرى لإزالة التعديات على النيل لحماية موارد المياه.

شكرا لقرائتكم خبر عن %89 من القراء يطالبون بتكثيف حملات الرى لإزالة التعديات على النيل والان مع تفاصيل الخبر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012