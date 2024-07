شكرا لقرائتكم خبر عن وجبات إفطار غنية بالبروتين تعزز صحتك وتخفض وزنك وتشعرك بالشبع طول اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاهتمام بوجبة الفطار ضرورية لبدء يومك بنشاط وحيوية، لذلك يجب أن تحتوي وصفات الفطار على كمية كبيرة من البروتين والعناصر الغذائية الصحية الأخرى لبدء يومك، وذلك وفقا لما ذكره موقع Eat This Not That.

فإذا كنت تشعر بالإحباط بسبب عدم تحقيق أهدافك في خفض الوزن، أو الشعور بالخمول والجوع بعد تناول وجبتك الأولى في اليوم مباشرة، فقد لا تحصل على العناصر الغذائية المناسبة في وجبة الإفطار، إن تناول وجبة إفطار غنية بالبروتينات يعد طريقة فعالة لضمان شعورك بالتحسن وتحقيق أهدافك.

يقول توبي أميدور، اخصائى التغذية "يتناول معظم الناس البروتين أثناء الغداء والعشاء وينسون الإفطار، وهذا يعني أنك تفوت وجبة مهمة، يوفر البروتين والعديد من العناصر الغذائية الدقيقة التي تأتي معها غالبًا، يمكن أن يساعدك إضافة البروتين إلى وجبة الإفطار في التغلب على الجوع في منتصف الصباح لأنه يمكن أن يساعدك في الشعور بالشبع لفترة أطول.

لمساعدتك على تحقيق فوائد فقدان الوزن والصحة للبروتين، نقدم أفضل أطعمة الإفطار غنية بالبروتين، و التي تحتوي على أكثر من 12 جرامًا من البروتين لكل وجبة..

فوائد تناول وجبة إفطار غنية بالبروتين..

سواء كنت ترغب في إنقاص الوزن أو بناء العضلات أو ببساطة الحصول على ما يكفي من الطاقة لقهر اليوم دون أن يشتت انتباهك الجوع، فإن بدء اليوم بوجبة إفطار غنية بالبروتين هو المفتاح، توفر وجبة الإفطار الغنية بالبروتين العديد من الفوائد:

تعزيز الشعور بالشبع..

يعمل البروتين على الشعور بالشبع، فمع تحليل الجسم للبروتين إلى أحماض أمينية، يعمل أحد هذه الأحماض الأمينية (فينيل ألانين) على زيادة مستويات هرمون الببتيد في الأمعاء، يرسل هذا الهرمون إشارات إلى المخ بأنك تناولت ما يكفيك من الطعام، مما يعزز الشعور بالشبع (ويعزز فقدان الوزن).

استقرار مستويات السكر في الدم..

يعمل البروتين على إبطاء امتصاص الجسم للكربوهيدرات، مما يساعد على الحفاظ على مستويات السكر في الدم متوازنة، وهذا يقلل من الجوع ويمنع تخزين الدهون لمساعدتك على الحصول على جسم مشدود.



دعم فقدان الوزن..

أظهرت الأبحاث أن تناول وجبة إفطارغنية بالبروتين يساعد على فقدان الوزن، وجدت إحدى الدراسات أن المشاركين الذين تناولوا وجبة إفطار غنية بالبروتين تحتوي على 12 جرامًا فقط من البروتين فقدوا وزنًا أكبر من أولئك الذين تناولوا وجبة إفطار منخفضة البروتين.

بناء العضلات..

يوفر البروتين الأحماض الأمينية الأساسية التي تبني أنسجة العضلات وتحافظ عليها، وخاصة بعد التمرين، قد يكون تناول البروتين في بداية يومك مفيدًا بشكل خاص لبناء العضلات، وجدت دراسة أجريت عام 2024 أن تناول كميات كبيرة من البروتين في الصباح يمكن أن يزيد من قوة العضلات أكثر من تناول البروتين في المساء.

أفكار سريعة لوجبات إفطار غنية بالبروتين..

بيض مخفوق مع الخضار..

اخلطي البيض مع اللحم المقطع والفلفل الحلو والسبانخ والبصل، ثم ضعي فوقه قليل من الجبن المبشور قليل الدسم.

خبز محمص بالجبن القريش مع السلمون المدخن..

افرد الجبن القريش قليل الدسم على خبز محمص من الحبوب الكاملة ثم ضع فوقه شرائح الخيار والسلمون المدخن وبعض توابل الخبز.

الشوفان مع مسحوق البروتين..

امزجي دقيق الشوفان ومسحوق البروتين وحليب الصويا وبذور الشيا، ثم ضعيه في الثلاجة طوال الليل، زينيه في الصباح بالفاكهة الطازجة.

دقيق الشوفان بزبدة الفول السوداني والموز..

نحن نحب هذه الوصفة لدقيق الشوفان مع زبدة الفول السوداني والموز لمكوناتها المفيدة للصحة، إنها وجبة إفطار صحية يمكنك تحضيرها في دقائق، إضافة ملعقتين كبيرتين من زبدة الفول السوداني إلى هذه الوصفة يمنح وعاء دقيق الشوفان هذا دفعة البروتين التي تبحث عنها في الصباح.

تحتوي ملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني على حوالي 90-100 سعر حراري، و4 جرامات من البروتين، و8 جرامات من الدهون، ومعظم الدهون من النوع غير المشبع الصحي للقلب، والذي يساعدك أيضًا على الشعور بالشبع مع البروتين.



ساندوتش السلمون المدخن..

يمكنك تناول شريحة من خبز الحبوب الكاملة المليء بالبروتين والمغطى بالزبادي اليوناني ومغطى بالمكونات المفضلة من الخضروات، يمكن وضع سمك السلمون المدخن، ستمنحك هذه التركيبة البسيطة واللذيذة 24 جرامًا من البروتين مقابل جزء بسيط من السعرات الحرارية.