شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها البركة الشهرية ومكافأت بالأعياد.. تعرف على مزايا الأب الكاهن بالكنيسة والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر الكاهن حجر الأساس فى بنيان الخدمة بالكنيسة الأرثوذكسية، ومن تحت يديه يقدم للكنيسة كل كوادر الخدمة مثل الشماس والكاهن وزوجة الكاهن والراهب والراهبة والمكرس والمكرسة والخادم والخادمة والأسقف والبطريرك، ويقوم بالخدمات الرعوية والطقسيةوالكنسية من تعليم ودراسة وممارسة أسرار، كما أنه يصير أبا اعترافا لكثيرين كمرشد ورفيقا للجهاد الروحى والنمو الروحى للإنسان.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن حقوق الكهنة من ناحية الحقوق المادية والتأمين عليهم من لائحة الكنيسة التى أصدرها المجمع المقدس عام 2013، فالأب الكاهن له فى سبيل أداء مهامه وخدماته أن يتمتع بحقوق مادية فى صورة بركة شهرية وبدلات وأجازات وله ولآسرته ممن يمولهم برعاية صحية واجتماعية وذلك على النحو التالى:

أولا الحقوق المادية وتشمل البركة الشهرية وملحقاتها ويعامل الأب الكاهن بنظام البركة الشهرية، ولا يجوز له طلب أى مقابل للخدمات الطقسية أو الرعوية ولا يقبل نذورا أو تبرعات للكنيسة إلا بموجب إيصال موقع ومعتمد ومخصص للغرض، والحد الأدنى للبركة الشهرية الأساسية 1500 جنيه مع مراعاة المستوى الاجتماعى لكل منطقة بالنسبة للكنائس والإيبارشيات، التى يقل فيها البركة الشهرية للكاهن حاليا عن الحد الأدنى المذكور، ويمكن وضع خطة تدريجية لزيادة خلال مدة زمنية لا تقل عن عام ولا تزيد عن عامين، ويراجع الحد الأدنى للبركة الشهرية كل خمس سنوات وتصرف للكاهن بالنظام الذى يقره الأسقف مع مجمع كهنة الإيبارشية على أن يكون نظاما ثابا ومستقرا مثل التحويل البنكى المباشر.

والبركة الشهرية للآباء الكهنة فى الكنيسة الواحدة متساوية إلا إذا رأت الرئاسة الدينية غير ذلك على أن يتم مراجعة الوضع الحالى بما يحقق هذا المبدأ تدريجيا خلال سنتين بحد أقصى.

والزيادة الدورية تكون سنويا بحد أدنى 10% تحددها الرئاسة الدينية، والمكافآت تصرف بحد أدنى 3 مرات سنويا فى عيدى الميلاد والقيامة وبداية كل عام دراسى وعيد سيامة الكاهن وعيد قديسين الكنيسة وتصرف مرة واحده سنويا.

بدلات يقتضيها العمل الكهنوتى: حيث يصرف بدل انتقال بما يعادل 10% من المرتب ويصرف بدل تليفونات 10% من البركة الشهرية كل شهر كحد أدنى وتصرف جميع الزيادات الدورية والمكافآت والبدلات لجميع الآباء دون استثناء.

والأجازات: للكاهن الحق فى الحصول على أجازة بمعدل يوم كامل كل أسبوع، وأجازة سنوية لمدة ثلاثة أسابيع.

ثانيا الرعاية الصحية تلتزم الإيبارشية بكل تكاليف علاج الأب الكاهن وزوجته وأولاده الذكور حتى سن التخرج والإناث حتى الزواج وينشأ لهذا الغرض صندوق خاص يدار وفق آلية كل إيبارشة.

الحقوق الاجتماعية: تلتزم كل إيبارشية بإنشاء صندوق خاص للتكافل الاجتماعى للآباء الكهنة يتم من خلال تغطية احتياجات الآباء الكهنة فى الظروف الاجتماعية المختلفة.

ومصادر الموارد المالية للصندوق الخاص بالتكافل الاجتماعى على النحو التالى، الاشتراكات الدورية للكنائس بنسبة 5% من المرتب الأساسى للكاهن، والاشتراكات الشهرية للكهنة بنسبة 2.5% من المرتب الأساسى، والعائدات المصرفية لاستثمار القائمين من أموال صندوق التكافل الاجتماعى، والتبرعات والهبات النقدية والخدمية.

ويلتزم الصندوق بالتأمين على الأب الكاهن بالوسيلة التى يراها مناسبة ويساهم الصندوق فى تكاليف زواج أبناء الأب الكاهن بما يعادل مرتب شهرين ويصرف له فى موعد أقصاه شهر قبل الزواج، وتوفيق أوضاع الكهنة بسكن داخل الكنيسة بإيجاد سكن بديل، ولا يتم إخلاء شقة الكاهن من أفراد أسرته بعد نياحته إذا كانت الشقة مملوكة للكنيسة، وذلك حتى نياحة الزوجة وزواج آخر الأبناء أو مراعاة استمرار دفع الإيجار فى حالة عدم ملكتيها للكنيسة.

وفى الظروف الطارئة مثل الحوادث والسرقات وغيرها، والتى قد يتعرض لها الأب الكاهن وأسرته يلتزم الصندوق بالمساهمة بنسبة 30% من الخسائر على الأقل ويضيف الأب الأسقف مايراة، ويجوز للأب الكاهن طلب شقة من الصندوق على إلا تتجاوز ما يعادل خمسة أشهر من البركة الشهرية وتسدد بدون فوائد من المرتب فى خلال مدة لا تزيد على عامين ولا تقدم سلفة ثانية إلا إذا تم تسديد السلفة الجارى تسديدها بالكامل، وعند نياحة الأب الكاهن أو أحد أفراد أسرته يلتزم الصندوق بتكاليف الجنازة كاملة.



لائحة الأباء الكهنة