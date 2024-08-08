رئيس "القومي لحقوق الإنسان": هذه مقترحاتنا بشأن قضايا حرية الرأي والتعبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

كشفت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عن مقترحات المجلس تجاه التهم المتعلقة بحرية الرأي والتعبير.

وقالت خطاب خلال تصريحاتها لمصراوي:"نقترح أن تكون عقوبة التهم المتعلقة بحرية الرأي والتعبير غرامات مادية أو إلزامًا وظيفيًّا مثل (الخدمة العامة) بدلًا من الحبس وذلك طالما لم يرتكب المتهم جرائم عنف والحض على العنف أو الكراهية أو عنصرية.

وأشادت خطاب بوضع ملف الحبس الاحتياطي على طاولة الحوار الوطني، واعتبرتها خطوة في الارتقاء بالملف الحقوقي المصري.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد أعلن في بيان له أمس، استكمال بعض المعلومات والصياغات المطلوبة في التقرير النهائي للجلسات المتخصصة التي عقدت مؤخراً حول قضية الحبس الإحتياطي على أن تتم مناقشته وإقرار التوصيات النهائية الأسبوع المقبل.

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