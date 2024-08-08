الليلة تبدأ من 300 جنيه.. 63 صورة ترصد أرخص شاليه وفندق بالغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

يهتم عدد كبير من الأسر والمواطنين خلال الفترة الحالية، بالبحث عن أفضل العروض والخصومات للفنادق والشالهيات، خاصة في الغردقة، التي تُعد إحدى المدن التي يفضلها الكثيرون.

ويرصد "الخليج 365"، خلال السطور التالية، أرخص فندق وشاليه في الغردقة، كالتالي:

Jawhara Inn Hotel - فندق الجوهرة سفاجا

- يقع فندق في الغردقة، على بعد 50 كم من متحف أكواريوم الأحياء المائية بالغردقة.

- يوفر أماكن إقامة مع مسبح خارجي ومواقف خاصة مجانية للسيارات وحديقة وتراس.

- يضم هذا الفندق ذو الـ 4 نجوم مطعمًا وغرفًا مكيفة مع حمام خاص، ويتميز مكان الإقامة بالترفيه المسائي ونادي للأطفال.

- تم تجهيز غرف الضيوف في الفندق بتلفزيون بشاشة مسطحة وصندوق ودائع آمن.

- يوفر غرف معينة تطل على المسبح، وتضم الغرف شرفة، وتحتوي جميع الغرف في مكان الإقامة على بياضات الأسرّة والمناشف.

- يتوفر موظفون يتحدثون العربية والإنجليزية على مدار الساعة في مكتب الاستقبال.

- يقع خليج مكادي ووتر وورلد على بعد 29 كم من الفندق، في حين يقع ميني إيجيبت بارك على بعد 30 كم، ويعتبر مطار الغردقة الدولي المطار الأقرب للفندق حيث يقع على بعد 50 كم منه ويوفر مكان الإقامة خدمة نقل المطار مقابل تكلفة إضافية.

- يبدأ سعر الليلة من 375 جنيهًا، وتصل إلى 1353 جنيهًا.

chalet in palma resort شاليه

- يقع شاليه في منتجع بالما في الغردقة، ويوفر أماكن إقامة مكيفة مع مسبح خاص وإطلالة على الحديقة وشرفة.

- يقع مكان الإقامة على بعد حوالي 400 م من شاطئ هاواي وعلى بعد 1.9 كم من Panorama Bungalows Aqua Park Hurghada Beach وعلى بعد 17 كم من نيو مارينا.

- يقع متحف أكواريوم الأحياء المائية بالغردقة على بعد 28 كم من الشاليه، وتقع محكمة الغردقة الجزئية على بعد 13 كم.

- يحتوي الشاليه الفسيح على غرفة نوم واحدة وتلفزيون بشاشة مسطحة ومطبخ مجهز بالكامل>

- يوفر للضيوف فرن وثلاجة وغسالة ملابس وموقد مسطح وميني بار.

- يمكن للضيوف الاستمتاع بتناول وجبة في منطقة تناول الطعام في الهواء الطلق مع إطلالة على ساحة الفناء الداخلية، يوفر مكان الإقامة إطلالات هادئة على الشارع.

- تقع محطة حافلات الجونة على بعد 16 كم من الشاليه، في حين يقع حرم جامعة تي يو برلين الجونة على بعد 16 كم.

- يعتبر مطار الغردقة الدولي المطار الأقرب لشاليه في منتجع بالما حيث يقع على بعد 24 كم منه.

- يبدأ سعر الليلة من 862 جنيهًا، ويصل إلى 1077 جنيه.