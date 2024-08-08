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انتشال جثة غريق بنهر النيل في العياط

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، الخميس، جثة شاب غريق بنهر النيل مركز العياط جنوب المحافظة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود غريق بقرية بدسا.

مدير الحماية المدنية بالجيزة دفع بفريق إنفاذ نهري بالتنسيق مع قطاع الجنوب بقيادة مساعد مدير الأمن اللواء عاصم أبو الخير.

جهود البحث أسفرت عن انتشال جثة محمد علي فؤاد 25 سنة ونقله إلى ثلاجة مستشفى العياط المركزي.

تحرر محضر وأخطر اللواء سامح الحميلي مدير أمن الجيزة بالواقعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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