شكرا لقرائتكم خبر عن الروائية ريم بسيونى: يجب أن يفخر المصريون بتاريخهم كله والان مع تفاصيل الخبر

قالت الروائية الدكتورة ريم بسيونى:"المكان مهم بالنسبالى فى الكتابة والهوية، فكل واحد منا له محبة لمكان معين فانا بحب ميدان السلسلة بالإسكندرية وقلعة قايتباى، والأماكن القديمة كالمنشية ومحطة الرمل، والمشى بين الناس هناك.

وأضافت ريم بسيونى خلال استضافة الإعلامى عبد الله يسرى، لها فى أمسية ثقافية على شاشة CBC من مهرجان العلمين، بمدينة العلمين الجديدة، بحب الناس فى مصر أن يكون لديها فخر بتاريخها كله، ولا تختار جزء من التاريخ بأنها فترة سيئة، وديما ندور على الحلو فى تاريخنا، ففتراتنا كلها طويلة وجميلة، ويجب أن نهتم بها وهى جزء من الشخصية والهوية المصرية".

ولفتت ريم إلى أن الثقافة أساسية فى الهوية المصرية، موضحة أن العالم خارج مصر يهتم بالتاريخ المصرى القديم، وانا عندما انتقلت للقاهرة فى 2013 حبيت الآثار الإسلامية بشكل كبير فى القاهرة والذى بدأ بزيادة مسجد ومدرسة السلطان حسن والتى شجعتنى للكتابة التاريخية والعصر المملوكى.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.



وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.