ياسين منصور: مدينة باديا ثمار التعاون مع الدولة والجامعة تستهدف إتاحة فرص للشباب

القاهرة - سامية سيد - رحب ياسين منصور رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز بالدكتور مصطفى مدبولي والوزراء المشاركين فى احتفالية افتتاح جامعة باديا بمدينة 6 أكتوبر الجديدة.

وقال ياسين منصور خلال كلمته، إن باديا هي أكبر مشروعات الشركة، من بين 38 مشروعا في محفظة بالم هيلز العقارية، وأن مدينة باديا هي ثمار التعاون بين الدولة المصرية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة بالم هيلز، وبدأنا المشوار عندما كان الدكتور مصطفي مدبولي وزيرا للإسكان، واستمر الإنجاز مع الدكتور عاصم الجزار وهنكمله مع المهندس شريف الشربيني.

وتابع ، فى الحقيقة الدولة المصرية ساندتنا ببناء شبكة طرق ربطت المشروع جميع انحاء مصر بسهولة وتحقق الربط بين غرب القاهرة وشرقها، ونري اليوم نتاج هذا التعاون المثمر والدعم المتواصل بين الحكومة والقطاع الخاص، بافتتاح الجامعة في مدينة باديا، وهي أحد مدن الجيل الرابع، وكان لدينا هدف عندما بدأنا نخطط لمدينة باديا، هو أن نصمم مدينة للأجيال القادمة، مدينة على مساحة 12.600.000 متر مُربع ، مدينة متكاملة، لتكون هي أول مدينة مستدامة وذكية في مصر.

وتابع، خططنا إني مدينة باديا تبقي خطوة حقيقة في تحقيق التنمية المستدامة طبقا لأهداف ال UNDP sustainability goals، وتوج المشروع حصول الMaster Plan علي ال German Design Awad ، وهي واحدة من أهم الجوائز العالمية، في الهندسة المعمارية والتصميم المستدام، مؤكدا أن المدينة تعمل بأحدث الحلول التكنولوجية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتقليل التكاليف التشغيلية للمشروع بنسبة 20%.

وأشار إلى أن استراتيجية بالم هليز ليس العقارات فقط وانما امتدت ل 3 محاور أخرى أولا الاستثمار في قطاع التعليم على مستوي التعليم الأساسي والتعليم الجامعي لإننا نؤمن أن التعليم هو محور التنمية والتطوير، وهدفنا هو دعم المنظومة التعليمية في مصر وتحسين المناخ الدراسي في بلدنا الحبيبة، وبالفعل تم افتتاح اول مدرسة العام الماضي بالتعاون مع واحدة من أكبر المؤسسات التعليمية في العالم وهذه البداية لخطة إنشاء 10 مدارس، وسنستمر في عقد شراكات مع المؤسسات التعليمية الإقليمية والدولية للارتقاء بمستوي التعليم.

وتابع ، و بالنسبة للتعليم العالى عقدنا شراكة مع شركة تعليم في 2020، والحلم أصبح واقع والحقيقة كانت البداية عندما علمنا بما تقوم به شركة تعليم مما زاد ثقتنا في قيمة هذه الشركة وجود المهندس محمد رشيدي، والحقيقة أن ومجموعة العمل مع المهندس الرشيدى فاق توقعاتي في الإنجاز الذى اتحقق في وقت قياسي.

واستطرد يزيدنا فخر التعاون بين جامعة باديا وجامعة تكساس الطبية، كواحدة من أفضل الجامعات عالميا، وتعمل على توفير بيئة تعليمية ومنظومة عالمية تساعدنا في تحسين الكوادر الشابة.

وأحب أوجه الشكر للحاضرين من جامعة تكساس:

I would like to thank University of Taxes team for their presence today, and their invaluable partnership with Badya University, to drive innovation and excellence in education not only in Egypt in the region.

وأشار إلى الاستثمار السياحي كونه سبب رئيسي أيضا في التنمية الاقتصادية، والمساهمة في تنشيط السياحة في مصر وزيادة مواردنا من الدولار ونستهدف زيادة عدد الغرف الفندقية إلى 4000 غرفة خلال ال10 سنوات القادمة، فضلا الاستثمار الرياضي اذ نعمل على دعم الألعاب الفردية للحصول علي الميداليات في البطولات القارية والأولمبية لرفع اسم مصر عاليا، وأيضا لدينا خطة للاستثمار وضم الرياضات الفردية في انديتنا الأربعة: نادي بالم هيلز أكتوبر، نادي بالم هيلز القاهرة الجديدة، وقريبا نادي بالم هيلز الرياضي في باديا ونادي بالم هيلز الساحل الشمالي.

ونعمل مع وزارة الشباب والرياضة على ضم الرياضات الفردية التى نحقق فيها تفوق عشان نضمها في انديتنا ونطورها عشان نطلع أبطال أولمبيين، كما نعمل مع واستشاريين للعمل على خاص للتفوق الرياضي ومنح المتفوقين الرياضين منح في جامعة باديا وداخل وخارج مصر، لأولاد أعضاء انديتنا.

وأشار إلى إعلان شركة بالم هيلز عن منحة كاملة للطلاب المتفوقين في مصر وهى المنحة التى ستتكفل بكل مصروفات الدراسة للطلاب من أول يوم ليوم تخرجهم، و هدفنا ليس العائد المادي ولكن إتاحة فرص حقيقة للشباب حتى يحققوا أحلامهم. وفي خلال 4 أيام من الأعلان عن المنح تقدم حوالي 50 طالب وسيتم الإعلان عن المقبولين في وقت قريب جدا.

واختتم ياسين منصور كلمته بتوجيه بالشكر للقيادة السياسية والحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفي مدبولي، لدعمنا ومساندتنا الدائمة، لكي نكون مثال يحتذي به لكيفية شراكة الدولة مع القطاع الخاص.