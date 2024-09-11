شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يكرم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة حفل تكريم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم التى نظمها الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية تحت إشراف مديريتى الأوقاف والتضامن الاجتماعي.

وأكد محافظ القاهرة أن جميع مؤسسات الدولة لم تألوا جهدًا فى دعم حفظة القرآن الكريم ، مشيرًا إلى أن الهدف من تنظيم هذه المسابقة وتكريم الفائزين بها هو ترسيخ القيم الدينية والأخلاقية في نفوس النشء من طلاب مراحل التعليم المختلفة، ونشر مبادئ الدين الصحيحة .

كما شهد محافظ القاهرة تدشين مبادرة " مدرستى سعادتى" التى أطلقتها محافظة القاهرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وتستهدف توزيع شنط مدرسية على أبناء أسر تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية بأحياء العاصمة.

وثمن محافظ القاهرة دور الجمعيات الأهلية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق التكافل الاجتماعى للمواطنين وتوفير الخدمات اللازمة والرعاية الضرورية لهم فى كافة المجالات ورفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية.



هدايا للطلبة



تكريم حفظة القرأن الكريم



حفظة القرأن الكريم