2 يونيو.. أوزباكستان تستضيف مؤتمر "التعاون الإسلامي" للسياحة

تعقد منظمة التعاون الإسلامي في مدينة خيوة بجمهورية أوزباكستان، الدورة الثانية عشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة، في 2 يونيو المقبل، تحت عنوان "تطوير صناعة السياحة بطريقة مستدامة ومرنة".وتبدأ الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر في 31 مايو الحالي، بعقد الاجتماع التاسع للجنة التنسيقية للسياحة، بحضور أعضاء اللجنة.ويليها انعقاد اجتماع كبار الموظفين الذي سوف يعكف على وضع القرارات من خلال 3 جلسات عمل، يتبعها جلسة ختامية في الأول من يونيو 2024، وذلك قبل رفع مشاريع القرارات إلى المؤتمر الوزاري في الثاني من يونيو 2024.ويشتمل المؤتمر الوزاري على جلستي عمل بالإضافة إلى جلسة ختامية، وسوف يعمل المؤتمر على تنفيذ إطار منظمة التعاون الإسلامي للتنمية والتعاون في مجال السياحة. ومن المزمع أيضًا أن يختار المؤتمر المدن الفائزة بجائزة مدينة منظمة التعاون الإسلامي للسياحة للعام 2025 - 2026.فيما سيعمل المؤتمر على التباحث في كيفية تنفيذ خريطة الطريق الاستراتيجية لتنمية السياحة الإسلامية، واستعراض التقدم الذي أُحرز في مجال مشاريع البنية التحتية السياحية.