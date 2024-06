شكرا لقرائتكم خبر عن 238 يوما على العدوان.. ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 36284 والان نبدء بالتفاصيل

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مستودعات للأغذية تابعة لمنظمات دولية في منطقة المشروع شرق مدينة #رفح، ما أدى لاستشهاد فلسطيني واحتراق المستودعات



للتفاصيل | https://t.co/oLICH7sQNM#فلسطين | #غزة | #اليوم pic.twitter.com/I83ZeqyspP — صحيفة اليوم (@alyaum) May 29, 2024

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 238 على التوالي إلى 36284 شهيداً، ونحو 82057 جريحاً، معظم الضحايا من النساء والأطفال.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية ، في بيان، أن 60 فلسطينياً استشهدوا خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما أصيب 280 بجروح، في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وأكدت وجود العشرات من الشهداء لم يتم انتشالهم، لكثافة القصف الإسرائيلي.