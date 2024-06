شكرا لقرائتكم خبر عن العشرات تحت الأنقاض.. ارتفاع شهداء العدوان على غزة إلى 36379 والان نبدء بالتفاصيل

الشهداء تحت الأنقاض

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم 239 على التوالي إلى 36379 شهيداً، و82407 جرحى، معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، باستشهاد 95 فلسطينياً خلال الساعات الـ 24 الماضية، وإصابة 350 بجروح، في ظل القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. وأكدت وجود عشرات الشهداء تحت الأنقاض، لم يتم انتشالهم لكثافة القصف الإسرائيلي، في مناطق متفرقة من القطاع.