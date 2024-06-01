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العشرات تحت الأنقاض.. ارتفاع شهداء العدوان على غزة إلى 36379

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واس - القدس المحتلة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم 239 على التوالي إلى 36379 شهيداً، و82407 جرحى، معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، باستشهاد 95 فلسطينياً خلال الساعات الـ 24 الماضية، وإصابة 350 بجروح، في ظل القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

الشهداء تحت الأنقاض

وأكدت وجود عشرات الشهداء تحت الأنقاض، لم يتم انتشالهم لكثافة القصف الإسرائيلي، في مناطق متفرقة من القطاع.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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