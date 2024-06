شكرا لقرائتكم خبر عن أمين مجلس التعاون: موقف الاحتلال ضد الأونروا عدم احترام للمؤسسات الأممية والان نبدء بالتفاصيل

المجاعة تهدد سكان قطاع #غزة مع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي منع تدفق إمدادات الغذاء وحليب الأطفال والدواء والمياه



للمزيد | https://t.co/nU534rRThC#فلسطين | #اليوم pic.twitter.com/KJ1UFT39rO — صحيفة اليوم (@alyaum) June 1, 2024

الدولة الفلسطينية المستقلة

دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بأشد العبارات محاولات قوات الاحتلال الإسرائيلي لتقويض جهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من خلال تصنيفها بالإرهاب ورفع الحصانة عن موظفيها الذين يؤدون دورهم الإنساني في التخفيف من الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني بسبب الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة، والذي يعد دلالة على عدم احترامها للمؤسسات والمنظمات الأممية.وشدد على أن قوات الاحتلال الإسرائيلية ملزمة بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية وفقاً للقرارات الدولية والإنسانية، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة قيام المجتمع الدولي بدعم أعمال وجهود الأونروا، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية. وجدد الأمين العام على المواقف الثابتة لدول مجلس التعاون تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية والأولى للعرب والمسلمين، ودعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.