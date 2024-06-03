شكرا لقرائتكم خبر عن 241 يومًا من العدوان.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 36479 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 241 على التوالي إلى 36479 شهيداً، ونحو 82777 جريحاً، معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 40 فلسطينياً خلال الساعات 24 الماضية، وإصابة 150 بجروح، في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود عشرات الشهداء تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وذكرت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الأهلى العربي، أن الطواقم الطبية انتشلت العديد من الشهداء والجرحى من تحت ركام مدرسة تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، مؤكدة أن معظم الشهداء والجرحى الذين وصلوا إلى المستشفى هم من الأطفال والنساء.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 40 فلسطينياً خلال الساعات 24 الماضية، وإصابة 150 بجروح، في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود عشرات الشهداء تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وزراء خارجية #المملكة و #الأردن و #الإمارات و #قطر و #مصر يؤيدون جهود الوساطة حيال الأزمة في #غزة#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) June 3, 2024
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مدينة غزةواستشهد وأصيب العديد من الفلسطينيين مساء أمس، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في حي الزيتون بمدينة غزة.
وذكرت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الأهلى العربي، أن الطواقم الطبية انتشلت العديد من الشهداء والجرحى من تحت ركام مدرسة تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، مؤكدة أن معظم الشهداء والجرحى الذين وصلوا إلى المستشفى هم من الأطفال والنساء.