241 يومًا من العدوان.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 36479

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 241 على التوالي إلى 36479 شهيداً، ونحو 82777 جريحاً، معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 40 فلسطينياً خلال الساعات 24 الماضية، وإصابة 150 بجروح، في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود عشرات الشهداء تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة. واستشهد وأصيب العديد من الفلسطينيين مساء أمس، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في حي الزيتون بمدينة غزة.وذكرت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الأهلى العربي، أن الطواقم الطبية انتشلت العديد من الشهداء والجرحى من تحت ركام مدرسة تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، مؤكدة أن معظم الشهداء والجرحى الذين وصلوا إلى المستشفى هم من الأطفال والنساء.