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حنان بلخي تدعو لوصول الإمدادات الصحية والغذائية إلى غزة

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واس - جنيف 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - دعت منظمة الصحة العالمية إلى السماح بوصول المساعدات الصحية والغذائية والوقود والمياه النظيفة لقطاع غزة.
جاء ذلك في كلمة خلال مؤتمر صحفي في جنيف للمدير الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية الدكتورة حنان بلخي. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

المساعدات الصحية والغذائية

وأكدت أن منظمة الصحة العالمية تعمل مع المنظمات الأممية الشريكة، للإعداد لإعادة تأهيل القطاع الصحي في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرةً إلى أن هناك ما بين 7 إلى 10 آلاف فلسطيني يحتاج للإخلاء الطبي خارج غزة.
كما رحبت بلخي - خلال المؤتمر- بقرار جمعية الصحة العالمية، بحصول الفلسطينيين على حقوق إضافية في المنظمة، الذي يجعل دولة فلسطين تتمتع بنفس حقوق الدول كاملة العضوية، والمشاركة في الاجتماعات وتقديم المقترحات والتعديلات والانتخاب في المناصب واللجان الرئيسية.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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