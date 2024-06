شكرا لقرائتكم خبر عن في أسبوع.. "التعاون الإسلامي" ترصد جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

جرائم الاحتلال

الاعتداءات على الفلسطينيين

كشف مرصد منظمة التعاون الإسلامي الإعلامي لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين؛ أن عدد الشهداء الذين سقطوا من الفترة 28 مايو إلى 3 يونيو 2024، بلغ نحو (432) شهيداً.وسقط (429) شهيداً فلسطينياً في قطاع غزة في (34) مجزرة مختلفة، و(3) آخرون في الضفة الغربية، فيما بلغ عدد الجرحى خلال المدة الزمنية نفسها (1779) جريحا. وفي الحصيلة الأوسع، بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى هذه اللحظة (36899) شهيداً، فيما بلغ عدد الجرحى (87407)، وفي قطاع غزة بدأت آثار الإغلاق الكلي للقطاع من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي بدأت عمليتها العسكرية في مدينة رفح منذ أسابيع؛ وسط تحذيرات برنامج الأغذية العالمي الذي أكد أن أهالي شمال قطاع غزة يعيشون مجاعة فعلية تتوسع إلى الجنوب، فيما سجلت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة (31) طفلاً بسبب سوء التغذية.وفي القدس المحتلة، تعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات شبه يومية، وبلغ عدد المقتحمين طوال شهر مايو الماضي نحو (10456)؛ كما هدمت قوات الاحتلال ثلاثة مبان، بالإضافة إلى هدمها مغسلة سيارات ومطبعة.أما في الضفة الغربية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال (139) فلسطينياً خلال السبعة الأيام الماضية من مختلف مدن وبلدات وقرى الضفة، وهدمت ثلاثة منازل في مدينة أريحا، ومنزلين في مدينة بيت لحم، وتسببت في إحراق 100 محل في سوق تجاري وسوق الخضار في رام الله بعد اقتحام المدينة؛ وصادرت عدد 4 معدات ثقيلة، وخلع المستوطنون اليهود العديد من الأشجار وأضرموا النيران في أراض زراعية في مدينتي نابلس والخليل.وبلغ عدد الاعتداءات على الفلسطينيين في بلدات الضفة الغربية نحو (66) اعتداءً قام خلالها المستوطنون بإغلاق الطرق وإحراق أراضي الفلسطينيين واقتحام منازلهم والاعتداء عليهم بالضرب.يذكر أن عدد الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين على مدى الفترة المذكورة والتي وثقها مرصد المنظمة؛ بلغ نحو (3134) انتهاكاً تراوحت بين القتل والجرح والاعتقال، وهدم المنازل والمحال التجارية، ومصادرة المعدات وخلع الأشجار وإحراق الأراضي الزراعية وغيرها من الجرائم.