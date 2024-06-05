شكرا لقرائتكم خبر عن برلمان سلوفينيا يصادق على قرار الاعتراف بدولة فلسطين والان نبدء بالتفاصيل
وكانت سلوفينيا قد بدأت الخميس الماضي الإجراءات الدبلوماسية للاعتراف بفلسطين، وقال روبرت جولوب رئيس الوزراء السلوفيني، في اليوم ذاته، إن حكومته وافقت على الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.
كما دعا رئيس الوزراء السلوفيني إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وكانت كل من إسبانيا والنرويج وأيرلندا، قد أعلنت يوم 28 مايو الماضي اعترافها بدولة فلسطين.
دولة مستقلة ذات سيادة
أعلن رئيس وزراء سلوفينيا روبرت جولوب يوم الخميس الماضي، اعتراف بلاده بدولة فلسطين، وهي الدولة الرابعة التي تتخذ خطوة كهذه خلال أيام.This is a Twitter Status الدولة الرابعة التي تتخذ خطوة كهذه خلال أيام بعد This is a Twitter Status و This is a Twitter Status و This is a Twitter Status.This is a Twitter Status
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#سلوفينيا الدولة الرابعة التي تتخذ خطوة كهذه خلال أيام بعد #إسبانيا و #النرويج و #إيرلندا.#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) May 30, 2024
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وقال في تصريح عقب اجتماع الحكومة، إن بلاده قررت الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأشار إلى إحالة القرار إلى البرلمان مع طلب الدعم من النواب.
اعتراف 148 دولة
وكانت إسبانيا والنرويج وإيرلندا، أعلنت اعترافها بدولة فلسطين، ما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة.