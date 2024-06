برلمان سلوفينيا يصادق على قرار الاعتراف بدولة فلسطين

أعلن رئيس وزراء سلوفينيا روبرت جولوب يوم الخميس الماضي، اعتراف بلاده بدولة فلسطين، وهي الدولة الرابعة التي تتخذ خطوة كهذه خلال أيام.

This is a Twitter Status الدولة الرابعة التي تتخذ خطوة كهذه خلال أيام بعد This is a Twitter Status و This is a Twitter Status و This is a Twitter Status.This is a Twitter Statusللمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)



وقال في تصريح عقب اجتماع الحكومة، إن بلاده قررت الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأشار إلى إحالة القرار إلى البرلمان مع طلب الدعم من النواب.

اعتراف 148 دولة

وكانت إسبانيا والنرويج وإيرلندا، أعلنت اعترافها بدولة فلسطين، ما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة.