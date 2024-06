شكرا لقرائتكم خبر عن بحماية من قوات الاحتلال.. اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى والان نبدء بالتفاصيل

قطاع غزة

الدمام - شريف احمد - اقتحم مئات المستوطنين اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت دائرة الأوقاف في القدس المحتلة، أن 1187 مستوطناً اقتحمو الأقصى وتجولوا في باحاته، بالتزامن مع إغلاق قوات الاحتلال لباب المغاربة أحد أبواب المسجد الأقصى، الذي يشهد اقتحامات واسعة من المستوطنين منذ عدة أيام، في ظل إجراءات الاحتلال المشددة التي يفرضها على مداخل القدس. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)من ناحية أخرى، استشهد 8 فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح مساء أمس الثلاثاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية بانتشال الطواقم الطبية 5 شهداء من منطقة الكلية الجامعية جنوب مدينة غزة، بعد قصف للاحتلال على بناية سكنية في المنطقة.