"العالم الإسلامي": اعتراف سلوفينيا يعكس التحول العالمي تجاه الدولة الفلسطينية

الدمام - شريف احمد - رحبت رابطةُ العالم الإسلامي بمصادقة برلمان جمهورية سلوفينيا على قرار الحكومة باعترافها بدولة فلسطين.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، أكد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ د. محمد بن عبدالكريم العيسى، أن هذا القرار وغيره من القرارات المماثلة يُعبِر بوضوحٍ عن التحول النوعي الذي نشهده اليوم في الوعي الدولي حيال مظالم الشعب الفلسطيني وحقه الأصيل في تقرير مصيره وإقامة دولته.

وأشاد العيسى في هذا السياق بالموقف المسؤول والنبيل لجميع الدول التي اتخذت هذه الخطوة المهمة والعادلة، داعيًا بقية الدول أن تحذو حذوها، وقوفًا مع الحقِ الإنساني والقانوني للشعب الفلسطيني العزيز.

ترحيب سعودي

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بمصادقة برلمان جمهورية سلوفينيا على قرار الحكومة باعترافها بدولة فلسطين الشقيقة.



الذي يؤكد توافق المجتمع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة

وثمنت المملكة قرار جمهورية سلوفينيا الذي يؤكد توافق المجتمع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 م وعاصمتها القدس الشرقية.

وجددت دعوتها لبقية دول العالم التي لم تعترف بعد للمسارعة في اتخاذ مثل هذه الخطوات الإيجابية، وعلى وجه الخصوص الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.