اخبار الخليج

البديوي: قرار سلوفينيا تمهيد للاعتراف الدولي بحقوق الشعب الفلسطيني

0 نشر
واس - الرياض 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن البديوي: قرار سلوفينيا تمهيد للاعتراف الدولي بحقوق الشعب الفلسطيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحّب الأمين العام لمجلس التعاون بدول الخليج جاسم محمد البديوي، بالخطوة المهمة المتمثلة بقرار حكومة وبرلمان سلوفينيا بالاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تؤكد اعتراف المجتمع الدولي بحق الشعب الفلسطيني، من جهة، وستسهم في حصوله على كل حقوقه القانونية والشرعية، من جهة أخرى.
وأشاد بقرار حكومة وبرلمان سلوفينيا بالاعتراف بدولة فلسطين، موضحًا أن هذا القرار يبرز التزامها ووقوفها مع القوانين والمواثيق الدولية، ودعمها لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، من أجل تحقيق السلام الشامل القائم على حل الدولتين، ووفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
ودعا جميع الدول إلى اتخاذ خطوات مماثلة، لضمان العيش الآمن والمستدام للشعب الفلسطيني الشقيق.

ترحيب سعودي

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية بمصادقة برلمان جمهورية سلوفينيا على قرار الحكومة باعترافها بدولة فلسطين الشقيقة.

This is a Twitter Status الدولة الرابعة التي تتخذ خطوة كهذه خلال أيام بعد This is a Twitter Status و This is a Twitter Status و This is a Twitter Status.This is a Twitter Status
للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)


وثمنت المملكة قرار جمهورية سلوفينيا الذي يؤكد توافق المجتمع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 م وعاصمتها القدس الشرقية.

وجددت دعوتها لبقية دول العالم التي لم تعترف بعد للمسارعة في اتخاذ مثل هذه الخطوات الإيجابية، وعلى وجه الخصوص الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا