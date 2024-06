البديوي: قرار سلوفينيا تمهيد للاعتراف الدولي بحقوق الشعب الفلسطيني

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بمصادقة برلمان جمهورية سلوفينيا على قرار الحكومة باعترافها بدولة فلسطين الشقيقة.

This is a Twitter Status الدولة الرابعة التي تتخذ خطوة كهذه خلال أيام بعد This is a Twitter Status و This is a Twitter Status و This is a Twitter Status.This is a Twitter Statusللمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)



وثمنت المملكة قرار جمهورية سلوفينيا الذي يؤكد توافق المجتمع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 م وعاصمتها القدس الشرقية.

وجددت دعوتها لبقية دول العالم التي لم تعترف بعد للمسارعة في اتخاذ مثل هذه الخطوات الإيجابية، وعلى وجه الخصوص الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.