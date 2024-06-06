شكرا لقرائتكم خبر عن البديوي: قرار سلوفينيا تمهيد للاعتراف الدولي بحقوق الشعب الفلسطيني والان نبدء بالتفاصيل

ترحيب سعودي

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بمصادقة برلمان جمهورية سلوفينيا على قرار الحكومة باعترافها بدولة فلسطين الشقيقة. This is a Twitter Status الدولة الرابعة التي تتخذ خطوة كهذه خلال أيام بعد This is a Twitter Status و This is a Twitter Status و This is a Twitter Status.This is a Twitter Status

للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) #سلوفينيا الدولة الرابعة التي تتخذ خطوة كهذه خلال أيام بعد #إسبانيا و #النرويج و #إيرلندا.#اليوم



للمزيد: https://t.co/5VBLAXnF50 pic.twitter.com/M02b0KaqNp — صحيفة اليوم (@alyaum) May 30, 2024 This is a Twitter Status الدولة الرابعة التي تتخذ خطوة كهذه خلال أيام بعد This is a Twitter Status و This is a Twitter Status و This is a Twitter Status.This is a Twitter Statusللمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

وثمنت المملكة قرار جمهورية سلوفينيا الذي يؤكد توافق المجتمع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 م وعاصمتها القدس الشرقية. وجددت دعوتها لبقية دول العالم التي لم تعترف بعد للمسارعة في اتخاذ مثل هذه الخطوات الإيجابية، وعلى وجه الخصوص الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.

الدمام - شريف احمد - رحّب الأمين العام لمجلس التعاون بدول الخليج جاسم محمد البديوي، بالخطوة المهمة المتمثلة بقرار حكومة وبرلمان سلوفينيا بالاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تؤكد اعتراف المجتمع الدولي بحق الشعب الفلسطيني، من جهة، وستسهم في حصوله على كل حقوقه القانونية والشرعية، من جهة أخرى.وأشاد بقرار حكومة وبرلمان سلوفينيا بالاعتراف بدولة فلسطين، موضحًا أن هذا القرار يبرز التزامها ووقوفها مع القوانين والمواثيق الدولية، ودعمها لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، من أجل تحقيق السلام الشامل القائم على حل الدولتين، ووفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.ودعا جميع الدول إلى اتخاذ خطوات مماثلة، لضمان العيش الآمن والمستدام للشعب الفلسطيني الشقيق.