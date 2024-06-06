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أمين مجلس التعاون يدين إطلاق النار على السفارة الأمريكية في لبنان

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أدان العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، حادثة إطلاق النار التي استهدفت السفارة الأمريكية في العاصمة اللبنانية بيروت، ما أدى إلى إصابة أحد حراس السفارة.
وشدد البديوي على موقف مجلس التعاون الثابت بشأن حماية البعثات الدبلوماسية، والرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وأكد ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الأعمال العدوانية وزعزعة الأمن، متمنياً للمصاب الشفاء العاجل.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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