أمين مجلس التعاون يدين إطلاق النار على السفارة الأمريكية في لبنان

أدان العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، حادثة إطلاق النار التي استهدفت السفارة الأمريكية في العاصمة اللبنانية بيروت، ما أدى إلى إصابة أحد حراس السفارة.وشدد البديوي على موقف مجلس التعاون الثابت بشأن حماية البعثات الدبلوماسية، والرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب. وأكد ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الأعمال العدوانية وزعزعة الأمن، متمنياً للمصاب الشفاء العاجل.