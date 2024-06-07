شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد المقبل.. منتدى دولي لحشد الدعم الإعلامي لمبادرات الاعتراف بفلسطين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ينظم اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا)، والأمانة المساعدة للاتّصال المؤسَّسي في رابطة العالم الإسلامي يوم الأحد المقبل، منتدًا إعلاميًّا بعنوان "الإعلام والحقّ الفلسطيني.. خطوات عمليَّة للبناء على مبادرات الاعتراف بفلسطين".
يشارك في المنتدى وكالات الأنباء في الدول الإسلامية، والاتحادات الإعلامية الدولية، وممثّلي وسائل الإعلام العالمية، وعددٍ من المنظمات الدولية، والشخصيات الدبلوماسية والثقافية والدينية.
ويهدف المنتدى، الذي يُعقَد عن بُعد، إلى إرساء أساسٍ عمليٍّ للتعاون الإعلامي الإسلامي والدولي من أجل دعم مبادرات الاعتراف بدولة فلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة.
إضافة إلى تعزيز دور الإعلام في حلِّ الأزمات الدولية، والعمل على نشر ثقافة السلام والتعايش بين الشعوب والحضارات المختلفة.
للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وذلك من خلال تكثيف التغطية الإعلامية للإعلانات الصادرة عن الدول حول العالم بخصوص الاعتراف بفلسطين، وتناولها بصورة إيجابية، وتفعيل دور الإعلام في كشف ومنع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
ومن ذلك الاعتراف بدولته المستقلة، ومواجهة الخطابات الإعلامية المناوئة لهذه الحقوق الإنسانية المشروعة، مستفيدًا من الوضع العالمي الحالي الداعم الذي بدأت تتجلّى فيه الحقائق.
يشارك في المنتدى وكالات الأنباء في الدول الإسلامية، والاتحادات الإعلامية الدولية، وممثّلي وسائل الإعلام العالمية، وعددٍ من المنظمات الدولية، والشخصيات الدبلوماسية والثقافية والدينية.
ويهدف المنتدى، الذي يُعقَد عن بُعد، إلى إرساء أساسٍ عمليٍّ للتعاون الإعلامي الإسلامي والدولي من أجل دعم مبادرات الاعتراف بدولة فلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة.
إضافة إلى تعزيز دور الإعلام في حلِّ الأزمات الدولية، والعمل على نشر ثقافة السلام والتعايش بين الشعوب والحضارات المختلفة.
تعزيز التعاون الإعلامي الدوليوأوضح المدير العام المكلف لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي محمد بن عبدربّه اليامي، أن المنتدى سيَطرح خطوات عملية لتعزيز التعاون الإعلامي الدولي بشأن القضية الفلسطينية. This is a Twitter Status تثمن قرار جمهورية This is a Twitter Status الذي يؤكد توافق المجتمع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة
للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
#المملكة تثمن قرار جمهورية #سلوفينيا الذي يؤكد توافق المجتمع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة— صحيفة اليوم (@alyaum) June 5, 2024
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وذلك من خلال تكثيف التغطية الإعلامية للإعلانات الصادرة عن الدول حول العالم بخصوص الاعتراف بفلسطين، وتناولها بصورة إيجابية، وتفعيل دور الإعلام في كشف ومنع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
توظيف الإعلاموأوضح المدير العام للمحتوى في رابطة العالم الإسلامي ياسر الغامدي، أنَّ المنتدى يسعى إلى طرح مبادراتٍ عمليةٍ لتوظيف الإعلام بصورة أكثر فاعلية تكرِّس حقوق الشعب الفلسطيني، كما نصَّ عليها القانون الدولي ومرجعياته.
ومن ذلك الاعتراف بدولته المستقلة، ومواجهة الخطابات الإعلامية المناوئة لهذه الحقوق الإنسانية المشروعة، مستفيدًا من الوضع العالمي الحالي الداعم الذي بدأت تتجلّى فيه الحقائق.