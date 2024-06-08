شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج المحتل الإسرائيلي على القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الطفل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الأمم المتحدة، عن إدراج المحتل الإسرائيلي على القائمة السوداء الأممية لمنتهكي حقوق الطفل.
وأوضحت الأمم المتحدة أن السبب هو قتلها عشرات آلاف الأطفال في فلسطين. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
هذا إلى جانب عشرات الأطفال في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأوضحت الأمم المتحدة أن السبب هو قتلها عشرات آلاف الأطفال في فلسطين. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
أكد أن القصف يشكل دليلًا دامغًا على وحشية قوات الاحتلال الإسرائيلي واستهتارها الصارخ بالمواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية#اليوم | #غزة | #فلسطين | @GCCSG— صحيفة اليوم (@alyaum) June 7, 2024
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استشهاد آلاف الأطفالووفق المصادر الطبية في قطاع غزة، فقد استشهد على الأقل 15517 طفلاً في قطاع غزة.
هذا إلى جانب عشرات الأطفال في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.