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إدراج المحتل الإسرائيلي على القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الطفل

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واس - نيويورك  0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج المحتل الإسرائيلي على القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الطفل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الأمم المتحدة، عن إدراج المحتل الإسرائيلي على القائمة السوداء الأممية لمنتهكي حقوق الطفل.
وأوضحت الأمم المتحدة أن السبب هو قتلها عشرات آلاف الأطفال في فلسطين. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

استشهاد آلاف الأطفال

ووفق المصادر الطبية في قطاع غزة، فقد استشهد على الأقل 15517 طفلاً في قطاع غزة.
هذا إلى جانب عشرات الأطفال في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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