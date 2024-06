شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج المحتل الإسرائيلي على القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الطفل والان نبدء بالتفاصيل

استشهاد آلاف الأطفال

الدمام - شريف احمد - أعلنت الأمم المتحدة، عن إدراج المحتل الإسرائيلي على القائمة السوداء الأممية لمنتهكي حقوق الطفل.وأوضحت الأمم المتحدة أن السبب هو قتلها عشرات آلاف الأطفال في فلسطين. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)ووفق المصادر الطبية في قطاع غزة، فقد استشهد على الأقل 15517 طفلاً في قطاع غزة.هذا إلى جانب عشرات الأطفال في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.