شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربى يرحب بقرار مجلس الأمن الداعى لوقف فورى لإطلاق النار بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب البرلمان العربى، باعتماد مجلس الأمن الدولى قرارًا يدعو إلى وقف فورى تام وكامل لإطلاق النار فى قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلى بالكامل من القطاع، وعودة النازحين إلى ديارهم والنفاذ الآمن والسريع للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء القطاع ورفض أى تغيير ديموغرافى.

واعتبر البرلمان العربى، في بيان اليوم الثلاثاء، هذا القرار بمثابة خطوة فى الاتجاه الصحيح لوقف العدوان المتواصل وحرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، رغم تأخره أكثر من 8 أشهر منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر الماضى بسبب الفيتو الأمريكي، داعيًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إلزام الاحتلال الإسرائيلى بتنفيذ القرار دون تأخير وبدون أية شروط، وكذلك القرارات السابقة الصادرة عن الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.. مؤكدًا دعم البرلمان العربي ومساندته للشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه غير قابلة للتصرف، بما فيها تقرير المصير، وعودة اللاجئين، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وثمن البرلمان العربي، الجهود العربية والدولية وخاصة جهود المجموعة العربية في مجلس الأمن ودور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والوساطة المصرية القطرية، الداعية الى الوقف الفوري والعاجل للعدوان على غزة وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق المدنيين الفلسطينيين.