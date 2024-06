شكرا لقرائتكم خبر عن 9 إصابات ولا وفيات.. إخماد حريق سوق المنامة القديم في البحرين والان نبدء بالتفاصيل

حريق سوق المنامة

تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع في عدد من المباني السكنية والمحلات التجارية بمنطقة سوق المنامة القديم، في البحرين.حسب بيان وزارة الداخلية البحرينية، انتقل إلى الموقع الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية لمتابعة عمليات مكافحة وإخماد الحريق وإنقاذ الأشخاص المحشورين والمصابين. وأشار رئيس الأمن العام إلى أن فرق وآليات الدفاع المدني انتقلت إلى موقع الحريق في غضون 5 دقائق من تلقي البلاغ في تمام الساعة 4.22 مساءً.وأوضح: باشرت على الفور عمليات الإنقاذ وإخماد الحريق والسيطرة عليه والحيلولة دون انتشاره بقيادة مدير عام الدفاع المدني. منوهاً إلى أن أعمال البحث والتحري جارية لمعرفة سبب اندلاع الحريق.وأكد رئيس الأمن العام أنه يتم حالياً إجراء عمليات التبريد منعاً لمعاودة اندلاع الحريق، فيما تعرض 9 أشخاص لإصابات وحالات اختناق دون وقوع وفيات، وحالتهم الآن مستقرة بعد أن قام الإسعاف الوطني بتقديم الإسعافات الأولية لعدد منهم في الموقع ونقل آخرين إلى المستشفى لتلقي العلاج