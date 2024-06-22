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الخليج اليوم .. اتحاد المصريين بالسعودية يكشف مصير جثامين الحجاج المصريين المتوفين في السعودية

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

كشف عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد المصريين بالسعودية، عن تفاصيل التنسيق المصري السعودي بشأن جثامين الحجاج المصريين الذين لقوا حتفهم خلال أداء فريضة الحج في مكة المكرمة هذا العام.

وفي تصريحات تلفزيونية، أوضح عادل حنفي أن أغلب جثامين الحجاج المصريين تم دفنها في مكة المكرمة، لافتا إلى أنه سيتم تسلم شهادات وبلاغ بالوفاة الخاصة بالحجاج المصريين خلال أيام، وأنه جرى إصدار تصاريح الدفن للجثامين في مواقع المستشفيات.

 

وأضاف حنفي: "اللي راح القنصلية كانت أعداد قليلة جدا، وتم المرور على المصابين في مستشفيات مكة".

 

وبخصوص قضية "جثامين الحجاج المصريين المجهولي الهوية"، أشار نائب رئيس اتحاد المصريين بالسعودية إلى أن جثامين مجهولي الهوية يتم حاليا التعرف عليها في المملكة العربية بسهولة عن طريق الصفات الحيوية أو كما يسمى "البصمة"، إذ إنه بمجرد أخذ بصمة المتوفى تظهر كل البيانات الخاصة به.

 

وأشاد نائب رئيس اتحاد المصريين بالسعودية بمجهودات المملكة الكبيرة لإنجاح عملية الحج والحفاظ على النظام، عن طريق وزارتي الداخلية والصحة وأيضا وزارة الحج والعمرة، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني.

 

المصدر: "المصري اليوم"

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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