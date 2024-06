شكرا لقرائتكم خبر عن 260 يومًا من العدوان.. ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الضفة الغربية

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ260 على التوالي، إلى 37551 شهيدًا، ونحو 85911 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 101 فلسطيني وإصابة 168 بجروح، وارتكاب 3 مجازر ضد العائلات، خلال الساعات 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود العديد من الشهداء لم يتم انتشالهم، لعدم توفر الإمكانيات اللازمة لانتشالهم من تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)من ناحية أخرى، أصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح مختلفة اليوم ، خلال مواجهات عنيفة اندلعت بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء اقتحامها حي الجابريات جنوب جنين بالضفة الغربية معززة بالآليات العسكرية.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أنه تعامل مع 3 إصابات بالرصاص الحي في منطقة الجابريات وتم نقلها للمستشفى.في سياق متصل، واصل عشرات المستوطنين اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في أريحا وسلفيت بالضفة الغربية.