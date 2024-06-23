الخليج اليوم .. مقاتلات أمريكية وبريطانية تشن 4 غارات على مواقع للحوثيين شمال مدينة الحديدة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

شن الطيران الحربي الأمريكي والبريطاني اليوم السبت 4 غارات جوية على مديرية اللحية في محافظة الحديدة دون تسجيل إصابات في صفوف المدنيين حتى الآن.

ونقل موقع حركة "أنصار الله" الحوثية عن مصدر أمني "استمرار العدوان الأمريكي البريطاني في شن الغارات العدوانية على الشعب اليمني من أجل حماية الكيان الصهيوني، مؤكدا أن الغارات لن تمر دون رد وعقاب".

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وأضاف الموقع أن "طيران العدوان شن في 20 يونيو الجاري غارة على الصليف في الحديدة، وفي 19 يونيو شن 4 غارات المجمع الحكومي في مديرية الجبين في ريمة و3 غارات على منطقة الطائف بمديرية الدريهمي في الحديدة، وفي 17 يونيو شن طيران العدوان 6 غارات على مطار الحديدة الدولي و4 غارات على جزيرة كمران".

يذكر أن جماعة "أنصار الله" بدأت منذ نوفمبر الماضي استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن، "تضامنا مع قطاع غزة".

وحشدت الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد من حلفائهما تحالف تحت اسم "حارس الازدهار" للتصدي لعمليات الحوثيين في المنطقة.

ووجه التحالف منذ يناير الماضي ضربات إلى مواقع للحوثيين في اليمن، فيما أعلن الحوثيون أنهم سيستهدفون سفنا أمريكية وبريطانية ردا على أعمال التحالف.