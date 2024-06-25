اخبار الخليج

تطورات العدوان.. استشهاد 15 فلسطينيًا في قصف على وسط وجنوب قطاع غزة

0 نشر
واس- غزة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات العدوان.. استشهاد 15 فلسطينيًا في قصف على وسط وجنوب قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 15 فلسطينياً مساء اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على وسط وجنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الأوروبي بمدينة خان يونس، باستشهاد عشرة فلسطينيين وإصابة 22 بجروح، في قصف للاحتلال استهدف تجمعات للفلسطينيين في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس، والتي تتعرض لقصف متواصل من طائرات ومدفعية الاحتلال.

قطاع غزة

في سياق متصل، استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وفي مدينة رفح، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصف وسط وغرب المدينة، وتدمير مربعات سكنية كاملة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين خلال الساعات الماضية، وفق ما ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا