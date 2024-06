شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات العدوان.. استشهاد 15 فلسطينيًا في قصف على وسط وجنوب قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

قطاع غزة

استشهاد 28 فلسطينياً وإصابة 66 بجروح، خلال الساعات الـ24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع #غزة.#اليوم



للمزيد: https://t.co/FVuF91tw5s pic.twitter.com/VN1EMpqSwU — صحيفة اليوم (@alyaum) June 24, 2024

الدمام - شريف احمد - استشهد 15 فلسطينياً مساء اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على وسط وجنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الأوروبي بمدينة خان يونس، باستشهاد عشرة فلسطينيين وإصابة 22 بجروح، في قصف للاحتلال استهدف تجمعات للفلسطينيين في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس، والتي تتعرض لقصف متواصل من طائرات ومدفعية الاحتلال.في سياق متصل، استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وفي مدينة رفح، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصف وسط وغرب المدينة، وتدمير مربعات سكنية كاملة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين خلال الساعات الماضية، وفق ما ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني.