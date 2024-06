شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة المملكة.. ورشة عمل عن "منتدى التعاون العربي - الصيني" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الإعلام والاتصال -إدارة البحوث والدراسات الإستراتيجية) بالتعاون مع مركز التحرير للدراسات والبحوث المصري، ورشة عمل متخصصة بعنوان "منتدى التعاون العربي - الصيني 20 عامًا من العطاء والتعاون" بمشاركة ممثلي الجهات المعنية بالبحوث والدراسات الإستراتيجية في الدول العربية.

ومثّل المملكة في الاجتماع مدير مركزي الدراسات الاستراتيجية والدراسات الأمريكية بمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية د. منصور المرزوقي.

3 محاور

وناقشت الورشة 3 محاور، تناولت الأنشطة السياسية والاقتصادية، والأنشطة التكنولوجية والتعليمية والفكرية، والأنشطة الثقافية والإعلامية والسياحية.

وأكد مدير إدارة البحوث والدراسات الإستراتيجية بالجامعة العربية الوزير المفوض د. علاء التميمي خلال إلقائه كلمة الأمانة العامة للجامعة، أن التعاون بين الجانبين شهد تطورًا مهمًا بانعقاد القمة العربية - الصينية الأولى في التاسع من ديسمبر عام 2022 بالرياض.

وأشار إلى أن هذه الإنجازات تحققت بفعل الإرادة الصادقة والعزم الراسخ لقادة الدول العربية والصين لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، وتعزيز التدابير الفاعلة للعمل معًا في حل مشكلات التنمية في منطقة الشرق الأوسط.

منصة للحوار المتبادل

وتمثل الورشة منصة للحوار المتبادل بين الخبراء والمتخصصين وصناع القرار، بهدف تسليط الضوء على الإنجازات التي حققها منتدى التعاون العربي - الصيني منذ تأسيسه، وعلى مدى 20 عاما، والوقوف على أهم التحديات التي واجهته، ووضع رؤية مستقبلية استشرافية للمنتدى، وتحديد أهم المجالات المطلوب تكثيف التعاون فيها خلال المرحلة المقبلة.