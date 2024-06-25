شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة الكهرباء في مصر.. رئيس الوزراء يكشف موعد انتهاء انقطاع التيار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أنه لا يوجد أزمة توليد طاقة، ولا نقل في الشبكات داخل مصر، لافتًا الانتباه إلى أن المشكلة في نقص الوقود.
وأرجع الدكتور مدبولي، في مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة اليوم، الأزمة التي شهدها قطاع الكهرباء في مصر أمس، إلى عدم توفر الغاز الطبيعي بالكميات الاعتيادية لتشغيل محطات توليد الكهرباء. This is a Twitter Status This is a Twitter Status
This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وأفاد رئيس الوزراء المصري، أن الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل سيشهد وقفًا كاملًا لأزمة انقطاع الكهرباء بعد استقدام كامل شحنات الوقود الإضافية اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء.
وأرجع الدكتور مدبولي، في مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة اليوم، الأزمة التي شهدها قطاع الكهرباء في مصر أمس، إلى عدم توفر الغاز الطبيعي بالكميات الاعتيادية لتشغيل محطات توليد الكهرباء. This is a Twitter Status This is a Twitter Status
This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
تأجيل زيادة أسعار الكهرباء في #مصر لمدة 6 أشهر— صحيفة اليوم (@alyaum) June 15, 2022
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أزمة الكهرباء في مصروأشار إلى أن الدولة تحتاج إلى استيراد شحنات إضافية من المازوت والغاز الطبيعي بقيمة مليار دولار للوصول إلى صفر انقطاع كهرباء، مضيفًا أنه تم زيادة الاحتياطات الاستراتيجية للمازوت من خلال استيراد 300 ألف طن مازوت إضافي بقيمة 180 مليون دولار ستصل إلى مصر الأسبوع المقبل.
وأفاد رئيس الوزراء المصري، أن الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل سيشهد وقفًا كاملًا لأزمة انقطاع الكهرباء بعد استقدام كامل شحنات الوقود الإضافية اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء.