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أزمة الكهرباء في مصر.. رئيس الوزراء يكشف موعد انتهاء انقطاع التيار

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واس - القاهرة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة الكهرباء في مصر.. رئيس الوزراء يكشف موعد انتهاء انقطاع التيار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أنه لا يوجد أزمة توليد طاقة، ولا نقل في الشبكات داخل مصر، لافتًا الانتباه إلى أن المشكلة في نقص الوقود.
وأرجع الدكتور مدبولي، في مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة اليوم، الأزمة التي شهدها قطاع الكهرباء في مصر أمس، إلى عدم توفر الغاز الطبيعي بالكميات الاعتيادية لتشغيل محطات توليد الكهرباء. This is a Twitter Status This is a Twitter Status
This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

أزمة الكهرباء في مصر

وأشار إلى أن الدولة تحتاج إلى استيراد شحنات إضافية من المازوت والغاز الطبيعي بقيمة مليار دولار للوصول إلى صفر انقطاع كهرباء، مضيفًا أنه تم زيادة الاحتياطات الاستراتيجية للمازوت من خلال استيراد 300 ألف طن مازوت إضافي بقيمة 180 مليون دولار ستصل إلى مصر الأسبوع المقبل.
وأفاد رئيس الوزراء المصري، أن الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل سيشهد وقفًا كاملًا لأزمة انقطاع الكهرباء بعد استقدام كامل شحنات الوقود الإضافية اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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