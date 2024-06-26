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الاحتلال يهدم منازل في الضفة الغربية

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واس - رام الله 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يهدم منازل في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 6 منازل للفلسطينيين، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.
وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن الاحتلال هدم 4 منازل في مدينة أريحا، كما هدم منزلين في رام الله وجنين. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

أراضي الأغوار

في سياق متصل، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منشآت زراعية في الأغوار الفلسطينية، وذلك ضمن خطوات الاحتلال المتواصلة للاستيلاء على المزيد من أراضي الأغوار.
كما هاجم مستوطنون بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس واعتدوا على الفلسطينيين وممتلكاتهم.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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